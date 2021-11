Tanja Muravskaja mängib isikunäitusel "Abstraktne aed" valguse ja värvidega

Näitus on jätk aia temaatikale, mida Muravskaja on käsitlenud ka 2019. aastal Kumus näitusel "Aiapagu. Tuglaste koduaed Tanja Muravskaja fotoobjektiivis". Nüüd pöörab ta aga tavapärasemast poliitika- ja sotsiaalkriitikast rohkem tähelepanu üldinimlikele ja humanitaarsetele küsimustele. Samuti on sellel korral tegemist abstraktse aia motiiviga, mis sümboliseerib unistuste kohta või pelgupaika.

"Mulle tundus, et see seostub tänapäeva olukorraga ja võibolla inimeste ootustega, ja põhiliselt töötasingi selle kallal, et luua ruumi, mis kutsub vaatajaid looma ise neid pilte, mitte pakkuda valmis olevat kujundit, vaid loon keskkonna, kus vaataja saab liikuda ja luua oma tähendused enda peas. Tänu valgusele ja värvidele ja nagu siin näeb, see foto on sellisel lahustatud või pigemini öeldud dekonstrueeritud kujul, et klaas on eraldi, valgus on eraldi ja värvid on eraldi. Igaüks paneb kokku oma pildi," sõnas Tanja Muravskaja.