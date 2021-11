Rahvusballeti juht: Eestis ei sünni algupäraseid ballette just tihti

Teet Kaske võlub Louis XIC pärand nii kunstis kui ka poliitikas. "Huvitaval kombel läbi balletiõpingute ja tehnika kontrollis ta õukonda, nii et sisuliselt ta kontrollis Prantsusmaad läbi balleti, see pole fantaasia, vaid reaalsus," kinnitas lavastaja ja koreograaf ja mainis, kuidas ajalooürikutest on teada, et ta ei usaldanud enda ümber olevaid inimesi lõpuni. "Kui ta ärkab hommikul üles, kas ta on ikka veel kuningas, kas rahvas armastab teda, samad küsimused on ka meie riigijuhtidel ja poliitikutel."

Äsjavalminud balletis on 17. sajandi sündmused asetatud fantaasiamaailma, mida ilmestavad Kristian Steinbergi loodud kostüümid ja Ülar Marki dekoratsioonid. "Sellest sai kokku traditsionaalne lavaelementidest koosnev ballett, mis räägib ühe huvitava loo, kus on nii vihkamist, armastust kui ka rõõmu," sõnas Kask.

Eesti rahvusballeti kunstilise juhi Linnar Loorise sõnul ei sünni Eestis algupäraseid ballette just tihti ning seetõttu võib seda esietendust pidada suureks sündmuseks. Looris rõhutas, et uus ballett paneb heas mõttes pead pöörama ja "Luikede järve" ei tasu sellest lavastusest otsida. "Neoklassikalises balletis on süžeed vähe, aga siin nõutakse ikkagi peategelaselt ka emotsionaalset investeeringut," kinnitas ta.

Ballett "Louis XIV - Kuningas päike" esietendub Rahvusooperis Estonia 19. novembril.