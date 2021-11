Mari-Liis Lille lavastus juhib tähelepanu naiste rollile riigi taastamisel

Tähistamaks 30 aasta möödumist Eesti taasiseseisvumisest, soovisid näitekirjanik Piret Jaaks ja lavastaja Mari-Liis Lill lavale tuua uue näidendi. Variante oli mitmeid ning esialgu oli keeruline välja mõelda seda ühte, mis teostusele tuleb.

"Üks idee oli siis selline, et äkki teha humoorikaid sketše 90ndatest, mis ikka inimestele meeldib," rääkis Piret Jaaks "Vikerhommikus". Mari-Liis Lillel oli pikka aega olnud mõtetes hoopis teine idee.

Täpsemalt soovis Mari-Liis Lill luua lavastuse, kus laval näeb kahte naist, aga kes kordagi ei räägi meestest ega lastest. Lille idee meeldis ka näitekirjanik Piret Jaaksile ja nii sündis lavastus "Samad sõnad, teine viis".

Lavastuse tarbeks intervjueeriti seitset naist. Samuti uurisid Lill ja Jaaks informatsiooni juurde ka muudest allikatest. "See on tõesti mahukas töö, sellepärast neid allikaid on väga palju, mida tuleb selle tausta uurimuse raames läbi käia," rääkis Piret Jaaks.

"Meil on tinglikult lavastuses tegelased A ja B, kes ei ole konkreetsed ajaloolised isikud," rääkis lavastaja ja lisas, et tegemist on inimestega, kes esindavad lavastuses Eesti Kongressi ja Ülemnõukogu. Lavastuses kehastavad tegelasi näitlejad Teele Pärn ja Britta Soll.

"Samad sõnad, teine viis" on mõtteliselt jaotatud kolme ossa. Alguse saab kõik 20. augustil 1991. Päeval, mil inimeste arvamused erinesid ning ühisele kokkuleppele jõudmine näis olevat keeruline. Keeruliste sündmuste taustal jõuab lavastus välja tänapäeva, kuid probleemid pole lavastaja sõnul siiani kuhugi kadunud.

"Me ikka satume samasse punkti, kus me olime. Me oleme lõputult tülis. Meil on tohutu lõhenemine. Me pole kunagi varem nii lahku kasvanud olnud," võttis Mari-Liis Lill lavastuse kokku ja mainis, et pidevalt jõuab ühiskond tagasi punktidesse, millega on juba varem silmitsi seistud.

Tegemist ei ole täieliku dokumentaallavastusega, mistõttu andis kogutud materjal luua näidendile kunstilise mõõtme. Näiteks ei keskendu lavastus ainult poliitikale, vaid tutvustatakse ka 1990. aastate eluolu. Nii jutustavad näitlejad toreda episoodi lastevorstist ja kauba puudumisest.

"Samad sõnad, teine viis" esietendub 20. novembril Eesti draamateatri väikeses saalis.