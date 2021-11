Mari-Liis Lill: vabadusega on praegu kõik väga hästi

Lavastus "Samad sõnad, teine viis" algab ajast enne taastatud Eesti Vabariigi uue põhiseaduse koostamist. Muude lugude seas avatakse ka selle, Eesti Vabariigi kõige olulisema tüviteksti – põhiseaduse – koostamise tagamaid.

"Päris üllatav oli seda uuesti üle lugeda ja tajuda veidi vanema inimesena. Üldse, kui sa hakkad päriselt mõtlema ja mõtestama, siis see oli veidi teistsugune kogemus kui gümnaasiumis," tõdes "Aktuaalsele kaamerale" näitleja Britta Soll.

Näidend põhineb intervjuudel, mis tehtud naistega, kes keerulistel aegadel olulist rolli mängisid. Lavastusmeeskond mängib müüdiga, et lõpuks, keset tulist vastasseisu, olid need mõned naised, kes suutsid säilitada rahu ja iseseisvuse väljakuulutamise tarvis ühisosa leida.

"Me räägime, eriti tänasel päeval, väga kirglikult sellest, et meie vabadus on ohus. Me peaksime tegema uuesti Balti keti. Ja tehtigi. Ja mind huvitas see, et kui me tänapäeval kirglikult võitleme vabaduse eest, siis mille eest me tegelikult võitleme," selgitas lavastaja Mari-Liis Lill.

"See igatsus on sama. Tegelikult oli see kihvt tunne. Ma olin viiene, käisin öölaulupeol. Kõik hoidsid kätest kinni ja nutsid ja naersid korraga. Tahaks oma ellu rohkem selliseid hetki, ja mis me siis teeme – me hakkame neid genereerima kohtadest, kus neid tegelikult võib-olla ei ole," jätkas Lill.

"Ka kõik naised, keda intervjueerisime ja keda võib pidada vabadusvõitlejateks, ütlesid, et nad tegelikult ei saa aru, kui täna öeldakse, et meie vabadus on ohus. Vabadusega on kõik väga hästi."

Osades on näitlejad Teele Pärn ja Britta Soll, kes laval seinu kokku klopsivad ja aknaid ritta seavad. Maja on siit-sealt veidi kipakas, aga teisalt jätab üsna sooja ja koduse mulje.

"Eks lihtne oleks vastata, et me ehitame Eesti Vabariiki, aga võib-olla nende inimeste ees, kes päriselt Eesti Vabariiki ehitasid, neile kõlab see veidi naeruväärselt," rääkis Pärn.

"Ütleme nii, et meie vastutame siin laval selle eest, et need seinad meile laval peale ei kukuks ja need inimesed, kes omal ajal Eesti riiki ehitasid, vastutasid selle eest, et Eesti riik meile pähe ei kukuks ja poliitikud peaksid seda tegema siiamaani," lisas Pärn.