Fotod. Anu Raua stipendiumi laureaat on Kadi Vingisaar

Stipendium anti üle Ugala teatrimajas toimunud pärandtehnoloogia konverentsil.

Kadi Vingisaar töötab finantsjuhtimise alal, kuid tema südamelähedasim tegevus on tikkimine.

"Kadi on ühe õppejõu unistus, sest ta on üliõpilasena hästi sügava erialase huviga. Tema uurimisteema on kaugelt vaadates seotud hästi kitsa asjaga, aga see on võrktikandid. Kui süveneda, siis on seal hästi palju mitmekesisust ja rikkust ja Kadi on kõik selle rikkuse nüüd välja kaevanud," rääkis "Aktuaalsele kaamerale" TÜVKA pärandtehnoloogia õppekava programmijuht Ave Matsin.

Vingisaar ütles, et jõudis tikkimise juurde läbi selle, et läks rahvarõivakooli endale Türi kihelkonna riideid valmistama.

"Alguses ma tikkimist väga pelgasin, aga sealt kasvas välja armastus ja tõeline huvi. Sest seal on nii palju erinevaid võimalusi, kuidas on meie esivanemad tikandit kasutanud. Ja nii ma jõudsingi lõpuks Viljandisse tikandi teemat uurima," lisas stipendiaat.