Anu Raua stipendiumi pälvisid Kristi Everst ja Koidu Ahk

Kristi Eversti kursusekaaslase Triin Sarapik-Kivi sõnul on Kristi suurepärane päranditundlik kindakuduja ning silmapaistva algatusvõime ja ettevõtlikkusega loovisik. Tema eestvedamisel viidi läbi kindakudumise kampaania Anu Raua keskuse toetuseks ja sellest sündis Eesti Rahva Muuseumis kaunis kindanäitus "Meie Raudvara on kindad!". Lisaks avas ta sel sügisel Tallinnas Põhjala tehases ja Viljandis pärimusmuusika aidas koos Heleri Jürissoniga fotonäituse "Kandjad". Samas koostöös on alguse saanud ka käsitööstuudio Stuudio Huik, mis pakub võimalust arendavaks koos kudumiseks nii algajatele kui vilunumatele. Ühtlasi koob Kristi kultuuriakadeemia töötajatele juubelikingitusteks kindaid.

Koidu Ahki kirjeldavad kursusekaaslased kui pühendunud üliõpilast, kes paistab magistriõpingutel silma aktiivselt mõtteid jagades ja hoolikalt ainest uurides. Klassikalist muusikat õppinuna on ta samm-sammult liikunud rahvapärase pillimängu suunas. Koidu käsitöövahend on akordion, mis kehastub üheks mängijaga luues imekauni harmoonia teda ümbritseva keskkonnaga. Kaastudengite sõnul on Koidu julge esineja, kes on mitmetel sündmustel kaasanud publikut liikuma ja kaasa laulma.

Lisaks Kristi Everstile ja Koidu Ahkile olid stipendiumile nomineeritud rahvusliku metallitöö eriala üliõpilased Marlin Kohtring, Gert Evert ja Reelika Ilves ning rahvusliku ehituse eriala üliõpilane Kermo Aasmäe.

Anu Raua nimeline stipendium on mõeldud TÜ Viljandi kultuuriakadeemia pärandtehnoloogia ja kultuuripärandi loovrakenduste õppekavade üliõpilastele, kes on silma paistnud ainelise kultuuripärandi uurimise ja hoidmisega. Igal aastal välja antava stipendiumi ühe osa moodustab rahaline toetus 1000 eurot ning teise osa naturaalmajanduslik toetus, mis sümboliseerib seotust maakultuuriga. Stipendiumile saavad kandidaate esitada TÜ Viljandi kultuuriakadeemia õppejõud ja üliõpilased.