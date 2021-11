Eestis etendub esmakordselt West Endi originaallavastus

Tuleva aasta septembris jõuab Alexela kontserdimaja lavale Andew Lloyd Webberi muusikal "Cats", mis on ka esimene kord, kui Eestis etendub West Endi originaallavastus.

"Cats" on West Endi ja Broadway ajaloo üks enimmängitud lavastusi, mis tähistas tänavu 14. mail oma 40. sünnipäeva. "Catsi" maailmaesietendus toimus 1981. aastal New Londoni teatris (praegu tuntud kui Gillian Lynne), kus ta on laval olnud rekordilised 21 aastat ning pea 9000 korda.

Muusikal on võitnud nii Olivieri kui ka Evening Standard Awards parima muusikali tiitli. "Catsi" on mängitud enam kui 40 riigis, tõlgitud 15 keelde ning seda etendust on näinud üle 73 miljoni inimese üle maailma.

Live Nationi peapromootor Eva Palm on väga põnevil, et saab sellise mastaabiga lavastuse Eesti publikuni tuua. "Meil on suur au ja väga hea meel esitleda esmakordselt Eestis etenduvat Londoni originaallavastust. Etendusi tuleb vaid nädala jagu," sõnas ta.