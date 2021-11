PÖFF-i Saksa filmide programmi koostaja: üks märksõna on mitmekesisus

Kava avas Saksamaa tänavune Oscari-kandidaat, äsja aasta parima Saksa filmi auhinna Lola võitnud "Sinu jaoks loodud" (režissöör Maria Schrader), mis jutustab ebatavalise suhteloo inimese ja roboti vahel.

Üks märksõna, mis jookseb läbi kogu kava, on mitmekesisus.

"Saksa filmikunst mõtiskleb praegu väga palju diversiteedist, räägitakse uusi lugusid, mis siiani olid marginaliseeritud," märkis "Aktuaalsele kaamerale" Saksa programmi koostaja Christian Gröner.

Gröner tõi näiteks palju tähelepanu pälvinud filmi "Ivie nagu Ivie" (režissöör Sarah Blaskiewitz), kus peateema on n-ö argirassism.

"See räägib ühe afrosakslase kogemustest ja sellest subtiilsest rassismist, mis seal sees on, aga sugugi mitte surmtõsiselt, vaid eneseteadvuse, elaani ja huumoriga. See on uus eneseteadev saksa kino."

Teine teema, mis mitmes filmis on värske vaatenurga leidnud, on DDR-i ehk endise Ida-Saksamaa temaatika. Varasema retrospektiivse käsitluse asemel näitavad filmitegijad toimunu keerukust, näiteks toob Gröner Franziska Stünkeli filmi "Viimane hukkamine".

"Seal on tegu kaasajooksikutega, karjärismiga, kuidas inimene oli sunnitud Stasiga koostööd tegema, et oma karjääri teha, ja kuidas süsteem ta hävitab," rääkis Gröner.

"Küsimus, mis tõuseb ja mille see portree välja joonistab, et ehtne inimene, temas on julgust, vaprust, ja kogu inimlik keerukus. Selliseid keerulisi isiksusi Ida-Saksa aegadest näidatakse saksa filmides üha rohkem," lisas ta.

Samasse ritta kuulub ka võistlusprogrammis olev Andreas Kleinerti film "Armas Thomas", mille peategelane on n-ö endisse ida-saksa kultuuriaadlisse kuulunud kunstnik Thomas Brasch.

"See film ei ole biograafia, vaid räägib Thomas Braschi näitel sellest, kuidas tuli kaitsta kunsti ja loomevabadust. See teeb sellest filmist imeilusa ja võib-olla kõige tähtsama saksa filmi sel aastal."

Kokku on programmis 11 uut saksa linateost, linastusteks on PÖFF-ile tulnud ka hulk saksa filmitegijaid.