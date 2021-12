Olga Jürgenson avas Kunstihoone galeriis isikunäituse "Le Bordel Synthetique"

Olga Jürgensoni näitus käsitleb armastuse, seksuaalsuse ja ühiskondlike suhete küsimusi feministlikust vaatepunktist. See on Eestis ka esimene kord, mil kunstisaalis võib suhelda tehisintellektiga.

Väljapanek sai tõuke seksrobotite müügile tulekust neli aastat tagasi. Kaudselt tegeleb näitus ka sellega, kuidas inimkond loovutab kaubandusturule oma intiimsemad ihad.

"Naise vaatepunktist on see pigem tervitatav, sest nad saavad neid vahendeid kasutades pigem seksuaalselt sõltumatumaks. Vibraatorid ju ei räägi ega laula, robotid võivad seda teha. Nii et neil on see kvaliteet juures. Eks näis, kuhu see kõik välja viib," rääkis Jürgenson.

Näituse kuraatori Anders Härmi sõnul tõstatab väljapanek olulisi küsimusi inimeste ja masinate suhete kohta posthumanistlikul ajastul.

"Ma arvan, et see on kunstis oluline küsimus. See on ka antropotseeni kõrval teine teema, millega kunstnikud tegelenud - inimese positsiooni muutumine maailmas ja inimeste-asjade vaheliste suhete ümberpaigutumine," ütles Härm.

Olga Jürgensoni "Le Bordel Synthetique" jääb Tallinna Kunstihoone galeriis avatuks 30. jaanuarini.