Tartu Ülikooli muuseumis saab tutvuda keskaegse toomkiriku saladustega

Toomkirik on Tartu linna vanim hoone, mistõttu on tema ajaloos palju, mida ei mäleta enam ei kiriku seinad, vanad ürikud ega inimesed. Kiriku elu ja kuju kohta on endiselt vastuseta küsimusi ja mitmesuguseid tõlgendusi.

"Toomkirik on nii sisult kui ka vormilt üks Tartu võimsamaid sümboleid ning suur huvi hoone loo vastu ajendas meid kujundama eraldi ruumi, kus saab avastada nii katedraali kui ka laiemalt Tartu lugu. Näiteks näeb näitusel esmakordselt animatsiooni kiriku ehitusloost. Jätame külastajatele avastada, kas siis lõpuks saab teada toomkiriku tornide kõrguse keskajal," rääkis näituse kuraator Mariann Raisma.

Toomkiriku saladuste kamber pakub võimalikke lahendusi seitsmele küsimusele. Maagilises ja mängulises keskkonnas saavad külastajad muu hulgas mõtiskleda, milline võis kirik keskajal välja näha, kuhu kadus Tartu kõige tähtsam reliikvia, miks maeti pühakotta maharaiutud peaga mees ning miks on katedraali pühakud just Peetrus ja Paulus.

Kambris saab ehitada keskaegset linna, kuulata pihitoolis ladinakeelseid palveid ja toomkirikuga seotud legende. Samuti saab uurida ehtsaid toomkiriku leide ning vaadata läbi virtuaalreaalsuse 500 aastat vanasse kirikusse.

Näituse üks olulisemaid sihtrühmi on kooliõpilased.

"Mängulise tegevuse ja kaasamõtlemist ergutavate küsimustega selgitame keskaja tundmaõppimiseks olulisi mõisteid ja avame tollaste inimeste maailmapilti. Peale koolirühmade pakub aga näitus põnevat avastamisruumi ka üksikkülastajatele," sõnas näituse kuraator ja Tartu Ülikooli muuseumi haridusosakonna juhataja Tiiu Kreegipuu.

Lisainfot leiab Tartu Ülikooli muuseumi kodulehelt.