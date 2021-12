Helen Sildna nõustab Saudi Araabia esimest muusikakonverentsi

Lähis-Ida muusika- ja meediaplatvormi MDLBEAST korraldatav üritus toob kokku maailma juhtivad muusikatööstuse tegijad ja eestkõnelejad, eesmärgiga toetada regiooni muusika ja kultuuri ökosüsteemi loomist.

"Töö ühena Saudi Araabia muusikatööstuse konverentsi nõustajatest on kestnud pool aastat ja kulmineerub järgmisel nädalal, kui sündmus teoks saab," kommenteeris Sildna.

"Konverentsi korraldab laia haardega rahvusvaheline tiim, mis koosneb Lähis-Ida, Euroopa ja Ameerika spetsialistidest. Tegemist on riigiga, kus veel mõned aastad tagasi ei olnud muusika avalikes paikades lubatud, seega on algatuse mõju suur."

Sildna selgitas, et teda kaasati sellesse organisatsiooni, sest ta on käivitanud rahvusvahelise muusikatööstuse sündmuse riigis, mis on uus ja arenemisjärgus muusikaturg.

"See on tunnustus TMW tiimi tööle ja tõestus, et Eesti on rahvusvahelisel areenil tegija, kui meie teadmised ja tegevused on tähelepanuväärsed." Sildna esineb eelseisval konverentsil ka ettekandega teemal, kuidas muusika saab linna tuntust tõsta.

Sündmus toimub Ar-Riyadi loovlinnaosas Jax ja juhatab sisse 2019. aastal asutatud mastaapse tantsumuusika festivali Soundstorm, kus esinevad nii kohalikud artistid kui ka maailmanimed, nagu David Guetta, Martin Garrix, Carl Cox, Nina Kraviz ja Sven Väth.

Konverentsi peamised teemad on talendiarendus, kultuurisündmuste mõju turismile, loovust toetavate poliitikate kujundamine ja loometööstuse sotsiaalne mõju. Oluline teema on ka naiste roll ühiskonnas ning muusika- ja loometööstuses. Sündmuse eesmärk on toetada Saudi Araabia ja kogu Lähis-Ida muusikavaldkonda.