Veronika Kivisilla: kirjutades ikka soovid, et isiklik saaks universaalseks

Kirjaniku sõnul on tema kiindumus Soome kultuuri ja Helsingi vastu kasvanud aegamisi. Suur osa tekstidest ongi kirjutatud pandeemia ajal, mil laevaside Tallinna-Helsingi vahel oli katkenud.

"Helsingi helistikud" on Helsingile ja ta inimestele pühendatud armastusraamat, kus kirjanik on kaardistanud kohtumisi ja emotsioone, mis selle linnaga seotud.

"Võib-olla armastus või isiklikkus ei olegi siin nii oluline," märkis Kivisilla "Aktuaalsele kaamerale".

"Aga eks ikka on soov alati sel viisil kirjutades, et see, mis on isiklik, võiks korraga saada üldiseks ja universaalseks, et lugeja leiaks sealt üles mõne hetke või tunde enda elust," lisas ta.