Salvador Sobral lõpetab Jõulujazzi kahe kontserdiga

Seekordse Jõulujazzi lõpetab kahe kontserdiga Portugali muusik Salvador Sobral, kes võitis 2017. aastal ka Eurovisiooni lauluvõistluse. Oma eelmist kontserti Eestis, mis toimus 2018. aastal, meenutab Sobral heade emotsioonidega

"Mäletan, et inimesed olid väga soojad ning kontserdist vaimustuses. Mäletan ka,

et laulsin nendega koos," ütles Sobral.

Tallinnas esitleb Sobral tänavu suvel ilmunud albumit "bpm", mis valmis suuresti koroonapandeemia tingimustes. Muusiku sõnul oli see periood tema jaoks produktiivne.

"Pean ütlema, et meil läks hästi, sest saime koroonaviirusele vaatamata esineda riikides, kus sel hetkel parem olukord oli. Andsime Itaalias kontserte, kui seal oli parem seis. Seejärel esinesime Hispaanias. Seega läks mul hästi," sõnas muusik.

Siiski oli ka temal periood, mil esineda ei saanud. "Kui ma ei saa esineda, siis ma ei tunne end ära. Ma ei oska oma päevaga midagi ette võtta - ärkan üles ja mõtlen, mida nüüd tegema peaks. Seetõttu pidingi kirjutama uue albumi," ütles Sobral.

Novembri lõpus alanud Jõulujazz läks festivali direktori Anne Ermi sõnul igati hästi, publikut on rohkem kui möödunud aastal ning mitmed saalid olid isegi välja müüdud. Tuleval aastal toimuva Jazzkaare korraldamisel on nad aga pigem ettevaatlikud.

"Meil on alati mitu varianti töös, mis on võimalik ja mis mitte. Oleme kaks korda festivali kevadest kas augustisse või oktoobrisse tõstnud, esialgu oleme natukene ettevaatlikud. Võib-olla tuleb festival paar päeva lühem. Meil on Baltikumi suurim festival, paljude artistidega on kokku lepitud ja loodame kõige paremat," sõnas Erm.