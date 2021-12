Valter Soosalu, Inger ja Vox Populi annavad heategevusliku kontserdi

Jõulukontserdid "Lähedal" toimuvad sel aastal Niguliste kirikus ja Eesti Rahva Muuseumis. Kontserdil astuvad üles Valter Soosalu, Inger ning segakoor Vox Populi.

Sündmuse tulu annetatakse vähiravifondile Kingitud Elu. "Aidata just neid abivajajaid, kellel on abi vaja," ütles Inger. Muusiku sõnul on kontserdi idee üllas ning sellega loodavad nad abivajajatele kinkida pikema elu. Sellega nõustus ka Valter Soosalu. "Heategu ei maksa karta," sõnas Soosalu ja kutsus inimesi üles võtma korraks aeg maha ning tegema head.

Kontsert kannab pealkirja "Lähedal" ning just lähedus on see, mida muusik Inger oluliseks peab. "Tulla ära sellest isoleeritud olukorrast ja reaalselt olla oma inimestega koos, veeta need jõulud koos," ütles ta ja loodab, et kontsert tekitab inimestes läheduse tunde muusika kaudu.

Kontserdil kõlab noore muusiku Ingeri looming. Kooriseades tuleb esmaettekandele Ingeri lugu "Lähedal". "Ma olen ise väga põnevil seda kuulama," sõnas muusik.

Valter Soosalu sõnul ei puudu kontserdilt ka traditsiooniline jõulumuusika, ent seda kantakse ette erisugustes seadetes. "Tuleb kindlasti kaks väga kihvti kontserti," ütles Soosalu. Nii on jõululiku nüansi juurde saanud mitmed Ingeri laulud.

Lisaks Ingeri loomingule tuleb kontserdil ettekandele koorimuusikat Eric Whitacre'i, Tõnu Kõrvitsa, Mari Amori ning Olav Ehala sulest.

Valter Soosalu tõdes, et muusikal on inimestel olnud läbi ajaloo oluline koht, seda eriti jõulude ajal. Isegi kui inimesed ei märka muusika mõju enda ümber, on Soosalu sõnul muusikaga korda saadetud väga palju. Samuti tõdes ta, et muusika võlu peitub tihti ka selle lihtsuses.

Kontserdid "Lähedal" toimuvad 20. detsembril kell 19 Niguliste kirikus ning 21. detsembril kell 19 Eesti Rahva Muuseumis.