Fotograaf Martin Buschmann avas näituse virtuaalsetest kontsertidest

Fotodel on päris inimesed virtuaalsetel kontsertidel tantsimas ja muusikat kuulamas, seljas virtuaalsed riided, mille eest nad on päriselt maksnud.

Buschmannil tekkis teema vastu huvi pandeemia ajal, kui virtuaalkontserdid läksid massidesse. Fotograafina huvitas teda see, kuidas ta üldse virtuaalses keskkonnas pildistamise ja sealse meeleolu vahendamisega toime tuleb.

"Mis minu jaoks oli väga oluline, just seesama inimeste tänapäeval eristatavus, et kui me näeme isikukaitsest ja andmekaitsest, siis kas me oleme üldse suutelised ühte kuubikut teisest eristama. Kui me teeme tänapäeval pilti, siis me saame aru, et inimesel on oma nägu, kehahoiak, siis kuidas me siin ütleme inimese kohta, et näe, see on Peeter või Malle või keegi kolmas," ütles Buschmann ja lisas, et see teema on tema jaoks kõige intrigeerivam.

Samuti pakub fotograafile huvi elu kolimine internetikeskkonda. "Ma mõtlen kogu raha, kogu firma. Kui võtame virtuaalsed riided, mida tänapäeval müüakse Internetis, siin on välja toodud seda, et Fortnite keskkond teenib aastas kaks miljardit dollarit virtuaalsete riiete müügi pealt," rääkis Buschamnn. "Kui paljud eluvaldkonnad ei ole sinna kaasa läinud, siis äri ja muusika ja muu tööstus on selle ammu leidnud."