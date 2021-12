Aasta Graafik 2021 on Kadri Toom.

"Kadri Toomi tehniliselt nutikalt teostatud võimsad kompositsioonid ja lõputu katsetamisjanu on kunstipublikule ja professionaalidele juba ammu silma jäänud," selgitas žürii.

2021. aasta oli Kadri Toomile tegus. Lisaks osavõtule mitmetest grupinäitustest, toimusid isiknäitused "Pakendatud linnad" Rüki Galeriis, ARS-i showroom'is ja TYPA galeriis ning näitus "Utopias and Dreamscapes" Kunstverein Meissenis Saksamaal.

Tiitli Uus Tulija 2021 pälvis aga Anna Mari Liivrand, kes torkas žüriile silma oma tundlike, kuid teravate graafiliste installatsioonide ja joonistustega näitusel "Karikakra torge" ARS-i projektiruumis.

Tiitli Uus Tulija 2021 pälvis aga Anna Mari Liivrand. Autor/allikas: pressimaterjalid

Traditsiooniliselt kaasneb aunimetusega eelneval aastal sama tunnustuse saanud kunstniku loodud diplom. Diplomid antakse pidulikult kätte Graafikakojas 23. detsembril kell 13.00.

Sel aastal kuulusid žüriisse Vappu Thurlow, Ann Pajuväli, Inga Heamägi, Ove Maidla, Loit Jõekalda, Kaija Kesa ja Lembe Ruben.

Aasta Graafik ja Uus Tulija on Eesti vabagraafikute ühenduse tunnustused silmapaistva isiknäituse ja aktiivse tegevuse eest. Alates 1999. aastast on Aasta Graafikuks valitud Kai Kuusing, Leonhard Lapin, Evi Tihemets, Benjamin Vasserman, Silvi Liiva, Vive Tolli, Inga Heamägi, Ülle Marks, Tõnis Vint, Sirje Eelma, Vello Vinn, Marje Üksine, Avo Keerend, Kelli Valk, Toomas Kuusing, Herald Eelma, Maret Olvet, Aarne Mesikäpp, Mare Vint, Raul Meel, Kalli Kalde (2019) ja Ove Maidla (2020). Aasta Tulijateks on valitud Hannah Harkes (2015), Regina-Mareta Soonsein (2018), Mark Antonius Puhkan (2019) ja Ann Pajuväli (2020).