Pallas kinkis Tartu Ülikooli kliinikumile 75 kunstiteost

Kliinikumile kingitud 75 tööd on enamjaolt pallaslaste varasem looming. Pallase rektori Vallo Nuusti sõnul oli kunsti kogudes ainus kriteerium see, et teosed peavad olema positiivsed, värvilised ja head emotsiooni loovad. Emotsioone kliinikumi jõudnud tööd töötajates ka tekitasid.

"Me oleme kõik nii elevil ja rõõmsad, et nii pea kui me sisse astusime, siis kohe oli väga põnev, " rääkis TÜ Kliinikumi õenduse ja patsiendikogemuse juht Ilona Pastarus "Aktuaalsele kaamerale".

"Me hakkasime vaatama kohe suuri pannoosid, nende puhul ongi nõnda, et lugu hakkab kõnelema nendest tükkidest ja mina haarasin kohe teadmatult kätte ühe foto ja vaatasin, et kolleegid kommenteerisid sama moodi, et see sobiks väga hästi patsiendialasse, sest nad on hästi detailsed ja seal on palju vaatamist."

Pallase rektori Vallo Nuusti sõnul tekkis algatuse idee teekonnal Tallinnast Tartusse raadiot kuulates.

"Raadios hakati rääkima sellest, kuidas olid pitsarestoranid, mis hakkasid koguma toiduannetusi meditsiinitöötajate toetuseks ja ma kohe hakkasin mõtlema, et kuidas Pallas saaks kaasa rääkida sellisel raskel ajal ja toitu me ei tee eriti, aga nagu kliinikumi juhatuse esimees ütles, siis vaimutoitu läbi kunsti küll," selgitas Nuust.

Kuigi meditsiinitöötajaid on pandeemia ajal eri viisidel toetatud, ei ole Tartu Ülikooli Kliinikumi juhatuse esimehe Priit Perensi sõnul sellisel kujul loomingut nendeni varem jõudnud.

"Meil natukene seda kunsti ju siin ja seal on, aga on selge, et teda olla rohkem olla ja on selge, et haigla ei ole see koht, mis saab tegeleda kunsti investeerimisega. Meil selleks vahendid ju otseselt puuduvad. Tegelikult kingitakse positiivset emotsiooni nii meile kui meie patsientidele, fantastiline," sõnas Perens.

44 Pallase vilistlase, õppejõu ja tudengi tööd seatakse üles ennekõike COVID-iga seotud osakondade koridoridesse ja patsientide puhkealade seintele.