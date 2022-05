Kunstnik Kaisa Eiche: patriotismi ei pea juurutama militariseerimise kaudu

Kõrgem Kunstikool Pallas on oma fotograafiaosakonna lõpetajate parimad tööd näitusele toonud, et võtta kokku kakskümmend aastat Tartus tegutsenud fotokoolkond.

Üks 150st Kõrgema Kunstikooli Pallase fotoeriala lõpetajast on Diana Tamane, kes praeguseks on õppinud ja näituseid teinud nii Brüsselis, Gentis kui ka Riias. Uuel näitusel on üleval tema Pallase lõputöö, mis kujutab ta Lätis elavaid sugulasi.

"Sellel ajal ma olin kümme aastat noorem... ma arvan, et pidin kuidagi leidma oma kohta," rääkis kunstnik Tamane. "Pead natuke vaatama, kust sa tuled ja mis taust ja põhi sul on," lisas ta.

Mõned näitusel esindatud 35 pallaslasest töötavad fotograafina, paljudki on hiljem edasi liikunud ka teiste kunstivormide poole. Nii ka näiteks Kaisa Eiche, kes tõi näitusele hiljuti valminud teose "Ma ei kasvata oma poega sõjaks".

"See räägib laste militariseerimist läbi multifilmide, videomängude, mänguasjade, rõivaste ja nii edasi. Sõja normaliseerimine toimub suhteliselt valdavalt, minu lapsele ka väga meeldib sõda mängida. Mida ma sellega mõtlen on see, et patriotism kui selline – seda ei pea juurutama rahvusriigi kodanikes läbi militariseerimise, see võib olla midagi positiivset ja loovat ning teisi inimesi ja keskkonda väärtustavat," rääkis kunstnik Kaisa Eiche.

Pallase galeriisse on kokku kogutud koolist sirgunud kunstnike tähtteosed 2001. aastast kuni praeguseni. Osakonna juhi Peeter Linnapi sõnul on näituse üks eesmärk näidata, et kui kunagi keerles Pallase kontseptsioon maalikunsti ümber, siis nüüd pigem fotograafia.