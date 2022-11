Galerii: Kaisa Eiche ja Kadi Estland avasid Hobusepea galeriis isikunäituse "Naisteta küla"

"Naisteta küla" on Eiche ja Estlandi esmakordne koostöö galeriis. Kontseptsiooni ja fotoinstallatsiooni autor on Kaisa Eiche. Kadi Estlandi luule "Sünnimärgid" on kirjutatud spetsiaalselt näitusele.

Näituse ideestik hakkas hargnema Vene Föderatsiooni sõjalisest invasioonist Ukrainasse 2022. aasta veebruaris ning kätkeb endas naise rollidest lähtuvaid tunnetuslikke aspekte, mis tulenevad sõja(hirmu)st. Eesti kui piiririigi elanike praegused hirmud ja reaktsioonid olukorrale on otseselt seotud minevikuga, kes me alles 30 aastat tagasi olime veel Nõukogude võimu poolt okupeeritud olnud pea pool sajandit. Kuid teisalt on seal ka kõhklusi ja selja pööramist kultuurile, mis õhutab patriootlikkust militariseerimise ja konservatiivse rahvastikupoliitika kaudu, kuid varjatult soodustab süvenevat sotsiaalset kihistumist.

Kaisa Eiche (1982) on kunstnik, kuraator, kunstikorraldaja ja kriitik. Ta on õppinud Tartu Kõrgemas Kunstikoolis fotograafiat ja osalenud näitustel alates 2003. aastast. Hetkel omandab magistrikraadi Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas ja töötab Kõrgemas Kunstikoolis Pallas fotograafia osakonna juhataja abina. On Eesti Fotokunstnike Ühenduse, Tartu Kunstnike Liidu ja Eesti Kunstnike Liidu liige.

Viimane grupinäitus, kus Eiche osales, oli KUMU-s Eha Komissarovi ja Triin Tulgiste kureeritud näitus "Kunst mugavustsoonis? 2000-ndad Eesti kunstis". 2021. aastal pälvis ta Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse ja Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühingu kunstikriitiku stipendiumi ning 2022. aastal Tartu kultuuriauhinna "Aasta kultuurikajastaja".

Kadi Estland (1973) on kunstnik, poeet, tikkija, teinud kaastööd – koomikseid ja meeme feministlikule ajakirjale Feministeerium. Sellest aastast on veebipõhise ajakirja Kolkaplika.ee kolumnist. Elab ja töötab Londonis ja Pärnus. Lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia 1997. aastal, osalenud erinevatel näitustel kodu ja välismaal.

Kadi Estlandi luule

"Emake, mis saab, kui meid ei ole enam. kas maailm on koledam, kenam paik, märg laik, kasutatud autode sait, kust välja ei saa. kõrbenud maa, kus pole oja, küsib poja. alati on oja, alati on Valgus, alati on kuskil uue maailma algus. seda meeles pea, siis sa seda tead

aga praegu maga, surnud poeg, sulle unejuttu loen sellest, kuidas kõik juhtus, kui tähtsaks sai rassipuhtus

keegi lasi esimesena autosignaali, keegi maalis, keegi ei saanud enam välja. kõik jäid nälga. orjad, kes marju ei korja, ei harju ära, kõik on marjul. oakaunad kasvavad saunas. mehed kargasid üksteisele turja, tegid maailmas legitiimselt palju kurja, tapsid lapsi, rapsi. jeesusel ei olnud lapsi, kui palju nad tema nimel tapsid. ajalooraamatus saamatud, aga alles on raamatud. lugema pead, sa teadma pead

on hommik, kostab uudiseid, veesolinat, kõhukorinat. me võidame selle sõja ja siis tuleb oja

sina maga, puhka, meie raputame tuhka"