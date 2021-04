Näitus Pallase galeriis tutvustab gobelääntehnikas valminud töid

Põimetehnikas piltvaipu ehk gobelääne on kootud viimased paartuhat aastat. Iidset tehnikat kasutatakse ja täiendatakse ka tänapäeval. Tartus, Pallase Galeriis on üleval näitus, mis tutvustab valikut viimase veerandsaja jooksul Kõrgemas Kunstikoolis Pallas valminud gobeläänidest.

Näituse kõige vanem teos on Alide Zvorovski 1996. aastal valminud gobelään, mille hõõguvpunasel taustal troonib kummaline sajajalgne tool. Selle kõrval näeb aga ka moodsaid, tänapäevaseid piltvaipasid. Näiteks 2000ndate alguses esimesena oma idee fotorealistlikult teostanud Triinu Pungitsa töö "Marilyn".

"Kui minna ajas tagasi, siis gobelääntehnika on klassikaliselt selline põimetehnika, kus lõngadega saab maalida, pilte, jutustusi kududa, aga kaasaegsed gobelääninäitused pakuvad kõikvõimalikke interpretatsioone, katsetusi ja mänge samadel teemadel," rääkis Kõrgema Kunstikooli Pallas tekstiiliosakonna juhataja Aet Ollisaar.

Näitus "Tähendused" pakub vaatamiseks valikut Pallase tekstiiliosakonna metoodilise fondi kahekümne viie aasta vältel loodud töödest.

"Siin on näha tudengite eri aegadest püüdlusi - millised teemad erutavad, missugused väljenduslaadid huvi pakuvad, on see siis abstraktne vaip, fotorealistlik gobelään, omaloominguline kompositsioon või siis lausa installatiivne kunst," rääkis näituse kujundaja ja kuraator Madis Liplap.

Näituse korraldajad ei karda, et gobeläänid aegunud kunstivorm oleks.

"Mulle tundub, et nagu iga muu asi, siis see käib lainetena, ja praegu see pigem tuleb tagasi ja inimesed leiavad üles tehnikad, mis vahepeal unustusse vajunud," ütles Ollisaar.

Galeriis on väljas 60 autori tööd. Näitus on üleval kuni 30. aprillini, korraldajad loodavad väga, et kultuuripiirangud leevenevad ja külastajad saavad näitus ka lähemalt uurima tulla, mitte ainult läbi akende ja virtuaalsilla.