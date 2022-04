Pallase galeriis näeb nahadisaini tudengite lugu

"Kui me mõtleme filosoofiliselt, siis iga eluetapp jutustab mingisugust lugu, ja see konkreetne näitus on Pallase nahadisaini osakonna tudengite õppimise lugu," sõnas tudengeid juhendanud Maila Käos.

"Luues lugu" on mitmekesine näitus, eksponeerides nahadisaini võimalusi ja pakkudes sissevaate kaasaja pallaslaste loomeprotsessi. Tudengid jutustavad loomingu valmimise loo kavandite ja katsetuste kaudu.

"Ainulaadse disaini taga on väga palju töötunde ja läbi mõtlemist. Ka seda poolt saab külastaja näha," lisas juhendaja Maila Käos.

Oma tööst, nahkseljakotist, rääkis "Aktuaalsele kaamerale" kunstnik Stefani Vissel. "Kasutasin seitsmekümnendatest pärit nahka ja mind inspireerisid Põhja-Ameerika indiaanlaste lapsekandmiskotid," sõnas ta lisades, et soovib oma töödes kasutada taludest pärit saadusi.

Näitus on avatud 30. aprillini.