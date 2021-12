Olavi Ruitlane saab inspiratsiooni elust enesest: mulle meeldivad inimesed

"Mul on hea meel, et see meeskond sai just selle asjaga hakkama," rääkis Olavi Ruitlane filmist "Vee peal" ning tõdes, et tal oli hea meel, et raamatu tegevus lõpuks ka kinolinale jõudis.

Kirjanik Olavi Ruitlane ei pea raamatuid kirjutades oluliseks seda, et see kedagi kõnetaks. "Ma ei mõtle kunagi raamatut kirjutades, mismoodi ta kõnetab kedagi."

Lisaks avaldas Olavi Ruitlane, et peagi saab valmis ka tema uus romaan, ent kirjanikuna ei saa ta kuidagi kindel olla, kas see ka lugejatele meeldib. "Seda saab näha," ütles Ruitlane "Terevisioonis".

Uus raamat kannab pealkirja "Mäng". Nii nagu ka teos "Vee peal", puudutab uus romaan teismeliste ja vanemate omavahelisi suhteid. Ruitlane avaldas, et tegemist ei ole tema elust kirjutatud looga, ent tõdes, et tihtipeale muutuvad lood raamatut kirjutades osaks tema elust. "Tekstis sees olles sa eladki seda elu," rääkis kirjanik ja täpsustas, et kirjutades loob ta nii teksti kui ka tegelased endale sobivaks.

Kirjutamist võtab Olavi Ruitlane teraapiana. Küll aga nentis kirjanik, et kogu aeg ei tasu ka kirjutada. "Kui mingi teema kasvab niimoodi üle, et sellest ei saa teistmoodi lahti, siis tuleb seda kirjutamisteraapiat kasutada ja see asi valmis kirjutada."

Inspiratsiooni teoste kirjutamiseks saab kirjanik elust endast. "Mulle meeldivad inimesed," tõdes Ruitlane ja lisas, et talle ei meeldi suured narratiivid. Tema sõnul ei pea kirjutama suurtest asjadest, vaid ka esmapilgul pisikesena näivad juhtumid võivad anda alust tähelepanuväärseteks lugudeks.