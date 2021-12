ETV2 alustab aastat DocPointi filmidega

"Maya"

režissöörid Jamshid Mojaddadi ja Anson Hartford

Ühendkuningriik 2020

4. jaanuar kell 21.30

Kaader dokfilmist "Maya". Autor/allikas: pressimaterjalid

2020. aastal valminud dokumentaalfilm Iraani ühe suurima loomaia peatalitajast Mohsenist, kes viib Maya-nimelise 4-aastase Bengali tiigri filmivõtete tarvis Kaspia mere äärde. Just neis paigus elutsesid kunagi nüüdseks välja surnud turaani tiigrid. Metsikus looduses tärkab Mayas vabaduseiha ning tema ja taltsutaja vahel seni valitsenud tihedad suhted ning kindel alluvusvahekord satuvad ohtu.

"Laul nimega viha"

režissöör Anna Hildur Hildibrandsdottir

Island 2020

11. jaanuar kell 22.00

Islandi ansambel Hatari. Autor/allikas: Eggert Johannesson

200 miljoni televaataja ees peavad Islandi 2019. aasta Eurovisiooni saadikud viima ellu oma programmi – muuta apoliitiline lauluvõistlus poliitiliseks. Kui Hatari üritas maailma muuta, siis dokumentaalfilm annab aimu sellest, kuidas see ettevõtmine ansambli muusikuid muutis.

"Nepali mõrsja"

režissöör Tiina Madisson

Soome, Norra 2019

18. jaanuar kell 22.00

Kaader dokfilmist "Nepali mõrsja". Autor/allikas: pressimaterjalid

14-aastane Nepali tüdruk Rekha tahab saada inglise keele õpetajaks, kuid selle unistuse täitumine on peaaegu võimatu, sest perekond plaanib ta naaberküla poisile mehele panna. Tiina Madissoni dokumentaal räägib sellest, kuidas vaesus ja kultuurilised tavad sunnivad Rekha isa tütre pere juurest ära saatma ning tal tuleb liiga noores eas alustada täiskasvanuelu. Kuigi alaealiste abielud on seadusega keelatud (ka Nepalis), on see traditsioon siiani laialt levinud ja maailmas abiellub igal aastal 12 miljonit alla 18-aastast tüdrukut.

"Repressioonide laulud"

režissöörid Marianne Hougen-Moraga, Estephan Wagner

Taani 2020

25. jaanuar kell 22.00

Kaader dokfilmist "Repressioonide laulud". Autor/allikas: pressimaterjalid

Andide jalamil Tšiilis paikneb idülliline saksa koloonia Villa Baviera (Baieri küla). Ent sel kaunil paigal, mis kandis varem nime Colonia Dignidad (Väärikuse koloonia), on suletud sekti sünge minevik, mille juurde kuulusid laste süstemaatiline ahistamine, meditsiinilised katsed, piinakambrid ja massihauad. Film uurib, kuidas selle elanikud, ohvrid ja kurjategijad mineviku traumadega toime tulevad.

DocPointi filmid linastuvad ETV2 ekraanil jaanuari teisipäevadel, alates 4. jaanuari õhtust näeb kõiki filme veebikanalis Jupiter.