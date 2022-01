Docpoint Tallinnal linastub kolm Oscarite lühinimekirja jõudnud linateost

DocPointil linastub kokku 31 filmi. Erinevalt varasemast on nüüd mitmel filmil ka korduslinastused. "Kui varem linastasime praktiliselt kõiki filme vaid korra, siis nüüd on hea tahtmise ja kavategemise oskusega võimalik suurem osa kavast ära näha", kommenteeris festivali programmikoostaja Tristan Priimägi. "Filmid on kõik nii head, et tundus ebaaus inimesi valima sundida".

Festivali kavast leiab tervelt kolm Oscari lühinimekirja jõudnud linateost, mis räägivad huvitaval kombel kõik kaugetest kultuuridest: uuriv põnevusdokk "President" kajastab Zimbabwe korruptiivseid presidendivalimisi, "Põletavad uudised" heidab pikema pilgu india naiste juhitud teravalt päevakajalise meediaväljaande Khabar Lehariya argipäeva ja heitlustesse ning "Faya Dayi" tõlgib võimsasse filmikeelde Etioopia sufide psühhotroopse khat'i-taime tarbimise traditsiooni.

Ekraanile tuuakse ka mitmete tunnustatud lavastajate uued tööd. Seni vaid mängufilme teinud briti lavastaja Andrea Arnold on ekraanil oma esimese naturalistliku dokiga "Lehm". Teise tuntud briti filmitegija ja kriitiku Mark Cousinsi uus film "Vaatamise lugu" tegeleb tema nägemise kadumisega Tšehhi dokirežissöör Helena Treštikova on DocPointi kavas juba seitsmendat korda filmiga "Rene. Vabaduse vang", mis on järjefilm tema filmile "Rene". Taani lavastaja Mads Brügger toob vaatajate ette loo Põhja-Koreast nimega "Nuhk. Salaja Põhja-Koreas". Oma uue filmiga on Tallinnas tagasi ka poola filmitegija Pawel Lozinski, kelle "Rõdufilm" on üles võetud oma korteri rõdult.

Eesti filmidest on kavas Moonika Siimetsa "2 tundi õnneni", mis on ka festivali avafilm, ning Marta Pulga koroonapäevik "Räägi ära".

DocPoint Tallinn toimub tänavu 13. korda. Filmid linastuvad kinodes Sõprus ja Artis.