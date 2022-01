Docpoint Tallinna avab Moonika Siimetsa film eestlaste õnneotsingutest Soomes

"Kaks tundi õnneni" on lugu uute oludega kohanemisest, oma juurte hoidmisest ja kaotamisest, igatsusest ja õnne otsimisest. Moonika Siimets jälgib oma uues filmis erinevaid peresid Lapimaa lumistel väljadel, Vantaa korterites, ostukeskuse treppidel, ehitusplatsil, hotelli fuajees, ja lapselapsi kaugelt koju ootava Eestimaa vanaema elutoas. Siimetsale omaselt on film kantud empaatiast ja püüdest mõista nähtust, mis on viimastel kümnenditel tundmatuseni muutnud väga paljude Eesti perede elu. "Kaks tundi õnneni" näitab põhjalikkuse ja avameelsusega meie kaasmaalaste käekäiku ja elu Soomes.

"Eestis linastub kahetsusväärselt vähe sotsiaalselt tundlikke täispikki filme meie tänasest päevast.", kommenteeris festivali kunstiline juht Kaarel Kuurmaa. "Moonika Siimetsal on olnud julgust, jaksu ja empaatiat süüvida koos operaator Rein Kotoviga ühe meie viimaste kümnendite olulisima sotsiaalse nähtuse, Eesti-Soome töörände olemusse. Sadu tuhandeid eestlasi otseselt puudutav nähtus on saanud ühtaegu nii nukra kui humoorika, kunstiliselt tugeva jäädvustuse."

Filmi "2 tundi õnneni" rahvusvaheline esilinastus toimub Soomes DocPoint Helsinki programmis. Piirangute tõttu on DocPoint Helsinki tänavu sunnitud kolima veebikinno. Soomes elavatel inimestel on filmi võimalik esialgu vaadata vaid voogedastuse vahendusel.

DocPoint Tallinna filmid linastuvad kuue päeva jooksul kinodes Sõprus ja Artis ning osaliselt ka Elisa Stage'i veebikinos üle Eesti. Lisaks jõuab valik dokumentaalfilme koostöös Elektriteatriga ka Tartu publikuni.

13. korda toimuv DocPoint Tallinn leiab aset 1.- 6. veebruaril. Linastumisele tuleb üle kolmekümne filmi möödunud aasta maailma dokiparemikust. Lõplik festivali kava avalikustatakse 20. jaanuaril.