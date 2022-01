Hiiumaa militaarmuuseum saab tänavu 15-aastaseks

Kunagi Nõukogude Liidu vägede kasutuses olnud ja hiljem Eesti piirivalvele kuulunud hoones ja selle ümbruses asuv ekspositsioon räägib 20. sajandi sõdade loo. Eksponaate on kogutud valdavalt Hiiumaalt, kuid seal on ka Eesti Sõjamuuseumile kuuluvat vara.

"Me hakkasime Militaarajalooseltsiga kõigepealt tegema veebilehte Militaarne Hiiumaa. Seda infot kogunes ja kogunes ja kogunes ka rauda. Siis samal ajal kolis siit hoonest välja Eesti piirivalve. Need hooned olid saadaval. Siis kõik need planeedid ühel hetkel rivistusid," selgitas Hiiumaa Militaarajalooseltsi juhatuse liige Ain Tähiste.

Tema sõnul on ette tulnud sedagi, et mõni metsast mürsu leidnud inimene on tulnud seda muuseumile pakkuma. Sellist asja kindlasti teha ei tohi ning taolise leiu puhul peab helistama kohe hoopis numbrile 112 ja kutsuma päästjad.

"Igasugusest kahtlasest asjast tuleb sinna teada anda. Meile on ka tuldud, uhkelt näidatud ja isegi mandri pealt sõidetud ja avatud sõiduauto pakiruum ja siis näeme seal sees sõjaaegset mürsku, sütik küljes ja siis võib küll öelda, et inimesel on vedanud, et ta on sellega ühes tükkis siiamaani jõudnud. Need asjad on väga ohtlikud," rääkis Tähiste.

Nõukogude sõjaväeosade kunsti on Eestis vähe säilinud. Üks merd ja mägesid kujutav kahe sõduri maalitud pannoo on jõudnud Hiiumaa militaarmuuseumi. Ain Tähiste sõnul on see tavalisest nõukogude sõjaväekunstist kõrgemal tasemel.

"Kes selle omal ajal Kõpu-Ojaküla kordoni söökla seina peale maalisid ja kujundasid, olid käinud vähemalt kunstikoolis. Võib-olla proovime neid kuidagi Venemaa avarustest ka üles leida ja siis neile teada anda, et nende kunst ei ole mitte läinud kaduviku teed," ütles Tähiste.

Hiiumaa militaarmuuseum on külastamiseks avatud mai keskpaigast kuni septembri keskpaigani. Muul ajal võetakse külalisi vastu eelneval kokkuleppel.