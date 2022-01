Tartu Filmifond toetas Kivastiku, Ruumeti, Vihmari ja Mäeotsa filme

Toetuste suurused on vastavalt 16 247 eurot "Taevatrepile", 37 235,65 eurot "Tähtsatele ninadele", 19 851,44 eurot "Tumedale paradiisile" ja 3 925,66 eurot "Kuulsuse narridele". Toetust jagati kokku summas 77 259,75 eurot.

Tartu Filmifondi juht Külli Hansen rõõmustas, et filmitegijate huvi Tartus filmimise vastu kasvab. "Mul on hea meel, et saime sel jagamisel toetada filme, millel on tugev mõju kohaliku filmikogukonna arendamisele või milles Tartu linn on oluliseks võttepaigaks. Näiteks Mart Kivastiku film "Taevatrepp" on suures osas valminud Tartus ja teostatud kohalike näitlejate ning taustajõudude abiga."

Ain Mäeotsa "Kuulsuse narrid" esilinastub aprillis, Mart Kivasti "Taevatrepp" ja Ingomar Vihmari "Tähtsad ninad" jõuavad vaatajate ette 2022. aasta sügisel ja Triin Ruumeti "Tume paradiis" valmib 2023. aasta kevadeks.