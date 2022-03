Ingomar Vihmar toob Musta Kasti lavale oma kolmanda "Kolme õe" lavastuse

Novembri lõpus Pärnu publiku ette jõudnud lavastuse alusmaterjali tõi Ingomar Vihmar nüüd Tartusse, et eksperimenteerida eri teatrivormidega. "Iseenesest võiks arvata, et see Musta Kasti lugu on eksperimentaalsem, aga õnneks on vastupidi," sõnas Vihmar ja lisas, et Võibolla Musta Kasti lavastus on hoopis traditsioonilisem ja Endla oma rikub rohkem reegleid. "See ongi lahe et see on just niipidi."

Tänaseks on Vihmar Tšehhovi "Kolme õega" tegelenud juba pea kolm aastat järjest ning näidendi tegelased on lavastaja sõnul saanud talle justkui pereliikmeteks. Tema arvates muudavad selle 122-aastat vana teose ajatuks just tegelased. "Ta ei halvusta ega tõsta kedagi esile, nad on kõik üks kamp ääretult armastavaid inimesi, aga teisest küljest tohutuid jobusid, nagu me kõik oleme."

Osatäitja Laura Niils rõhutas, et lavastuses nad ei tegele Moskva ega venelastega. "Me tegelema antud hetkes selle illusiooni või kauge tulevikuga, kuhu poole sinisilmselt joosta," ütles ta ja lisas, et teemaks on seega pigem see, kuidas unistamisest tegudeni jõuda.

Möödunud aastal jõudis Endla teatris publiku ette kaks Ingomar Vihmari "Kolme õe" lavastust: kevadel Endla teatri Ärklisaalis Endla noortestuudio komöödia ja sügisel Endla teatri Küünis lavastus Carmen Mikiveri ja Kleer Maibaumiga peaosas.