Suri näitleja Sidney Poitier

Poitier oli tuntud filmidest, nagu "Guess Who's Coming to Dinner" (1967), "In the Heat of the Night" (1967) ja "Lilies of the Field" (1963). Viimase eest võitis ta esimese mustanahalise mehena ka parima peaosatäitja Oscari, vahendab The Independent.

20. veebruaril 1927 sündinud Bahama päritolu Ameerika staar sai automaatselt USA kodakondsuse pärast seda, kui tuli ootamatult ilmale hoopis Miamis, kuhu tema vanemad ajutiselt tulnud olid. Ta kasvas üles Bahamal, kuid kolis 15-aastaselt Ameerikasse, kus tegi oma esimese filmirolli 1955. aasta linateoses "Blackboard Jungle".

Oma esimese nominatsiooni filmipreemiatel sai ta rolli eest filmis "The Defiant Ones" (1958) – Poitier kandideeris kaasnäitleja Tony Curtise kõrval parima meespeaosatäitja Oscarile. Kuus aastat hiljem võitis ta oma ajalugu teinud Oscari samas kategoorias.

Poitier oli abielus kaks korda; oma teise naise, näitleja ja laulja Diahann Caroliga, kellega ta abiellus 1976. aastal, oli ta koos elu lõpuni.