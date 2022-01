Narva Vaba Laval esietendus "Minu Narva"

"Minu Narva" tõi lavale tavalised Narva elanikud, kelle lapsepõlv algas Nõukogude liidus ning täiskasvanuks saamine langes rasketesse 90-ndatesse, kui paljud pidid erinevatel põhjustel kodulinnast lahkuma, et hiljem tagasi tulla, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kõigil olid enam-vähem lõbusad lood, minul aga juhtus nii, et treeningud, treeningud ja siis ma sõitsin ära," meenutas näitleja Aljona Guljajeva.

"Mulle näib, et see on lugu Narva elanike vägevusest ja ühtekuuluvusest linna hüvanguks," lisas ta.



Laval on ka uusnarvakaid, kes veel neli aastat tagasi ei osanud aimatagi, et Narva nende koduks saab.



"Olen kuulnud väga palju lugusid Nõukogude liidu lagunemisest, seepärast meeldivad need lood mulle väga ja mul tulevad isegi pisarad ja kananahk ihule, kui nad seda kõike jutustavad. Ei ütleks, et need on lõbusad või kurvad lood, see on tragikomöödia," ütles näitleja Nina Kapanadze.



Traagiliste ja koomiliste lugude kõrval on palju nostalgiat helgest lapsepõlvest, kuid peamisele küsimusele, kes on narvakas, lavastaja Katrin Nielseni sõnul ühest vastust pole.



"Meil siin oli ka selliseid lugusid, et jah, ma olen venelane, aga ma venelasi ei salli ja siis tärkab minus tatarlane ja ma ütlen, et mina olen ikkagi Tšingis-Khaani järeltulija. Aga iga inimene vastab sellele ise," rääkis Nielsen.

Et esietendus toimuda saaks, avas Vaba Lava korraks oma suletud Narva teatrikeskuse.

"Teatriga ei ole niimoodi, et ütled, et homme avame ja siis kohe toimub etendus. Meil tegelikult on need esietendused planeeritud siia juba üle aasta tagasi. Kui me hetkel oleksime need ära jätnud, siis oleks jäänud väga pikalt maja tühjaks," ütles Vaba Lava juht Märt Meos.

"Minu Narvat" mängitakse Narvas veel 30. jaanuaril.