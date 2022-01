Endla Küünis jõuab publiku ette must komöödia "Valgusingel"

"Valgusingel" on tõeliselt pöörane vaatemäng, kus ka kõige parema fantaasiaga vaatajal ei õnnestu ette näha, mis järgmisel hetkel laval toimub. Lavastajal on iga detail läbi mõeldud, et Rootsi huumor võimalikult ehedalt publikuni jõuaks.

Helena Kesonen ise aga jõudis Endlasse nii, et kui mõne aja eest tehti koos Endla dramaturgi Ott Kiluskiga Setomaal lavatükki ja koostöö sujus, kutsuski Ott Helena Pärnusse lavastama. Lavastaja arvates pole rootslaste süsimust huumor eestlastele võõras.

"Meie Eesti pärimusmaailm ja maailmatunnetus on rootslastele päris sarnane, nii et me peaksime seda mõistma. Praegu on maailmas ka päris palju süsimusta, nii et meil on see tunnetus olemas," ütles Kesonen "Aktuaalsele kaamerale".