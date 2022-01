Tartu Elektriteatris linastub õudus- ja ulmefilmide eriprogramm Õõvarõõm

"Minu meelest on mõistlik õudusfilmidele läheneda selliselt, et midagi on neist õppida. Õppida iseenda kohta. Miks see, mida ma vaatan, mind hirmutab? Keeruline on paaniliselt karta midagi, mille sa oled ära tundnud," ütles õudusfilmide austaja ning Õõvarõõmu kuraator Kalver Tamm.

Esimesena on kavas 1976. aasta "Oomen", mille keskmes on kurjast vaimust vaevatud poiss-laps Damien. Filmi taga on Ameerika filmitegija Richard Donner, kelle võtted ja valikud "Omeni" lavastamisel peegelduvad õudusfilmide žanris tänase päevani. Õõvarõõmu raames näeb lisaks teisigi tuntud 20. sajandi õudusfilme: "The Exorcist" (1973), "Event Horizon" (1997), "Delicatessen" (1991) ja "Evil Dead" (1981).

HÕFFi pikaajaline eestvedaja Helmut Jänes leiab, et algava Õõvarõõmu kavas on klassikalised žanrikino pärlid, mis ei tuhmu kunagi. "Neist igaühel on rääkida mingi lugu seoses hirmudega. Uskuge mind: hirmul võib olla teraapiline mõju, mis aitab maailma näha selgema pilguga, eelkõige tänases päevas," soovitas Helmut Jänes.