Galerii. Kunstiaknal avati Illimar Pauli näitus "40 x 30 cm"

Näituse "40 x 30 cm" tööde valmistamisel on kasutatud linoollõiget, akvarelli ja värvilisi pliiatseid. Kõik pildid on ainueksemplarid.

Illimar Paul on rõõmus, et näituse järjekord temani jõudis ja see motiveeris tegutsema. Paul harrastab vabagraafikat, eriti siiditrükki. Kunstnik on tegelenud eksliibrise, akvarelli, plakati ja raamatukujundusega.

Kunstiakna graafikaaknal on see kolmas Illimar Pauli tööde näitus, kokku on rohkem kui 11 aasta jooksul olnud Kunstiakna vaateaknal üle 80 personaalnäituse.

Graafik ja õppejõud Illimar Paul on õppinud ERKIs, praeguses Eesti Kunstiakadeemias 1966-1968 ning Leipzigi Kõrgemas Graafika- ja Raamatukunsti Koolis 1968-1971 ja õpetanud EKAs 1972- 1979 ja 1999-2001. Samuti on ta Eesti Kunstnike Liidu liige alates 1971. aastast