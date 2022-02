Video: vestlusring "Kaks kodumaad" Soome-Eesti üle lahe reaalsusest

Mis nähtus on hargmaisus – elamine korraga või vaheldumisi Eestis ja Soomes? Kui hästi riigid ja ametiasutused tuvastavad uut reaalsust? Kas on võimalik omada kaht identiteeti – üht isamaad, aga kaht kodumaad? Kas ja kuidas on muutumas ränne? Mil moel me tulevikus lõimume ja kuidas see muudab meie arusaama teineteisest?

Vestlusringis osalesid hargmaiste perede uurija Pihla Siim ja rände uurija Tiit Tammaru Tartu Ülikoolist, Tuglase Seltsi lõimumisjuht Järvi Lipasti , YLE ajakirjanik

Rain Kooli, Kuku ajakirjanik Romi Hasa ning filmi režissöör Moonika Siimets. Vestlust modereerib Soome Instituudi juhataja Hannele Valkeeniemi.