Daniil Logovoi loob isikunäitusel sümbioosi religiooni ja masinate vahel

Vene juurtega kunstniku Daniil Logovoi sõnul on näitusel olevaid töid mõjutanud ameerika maalikunstniku, skulptori ja filosoofi Walter Russelli kirjapandu jumala ja füüsika seostest. Nii rullub ka näitusesaalis lahti Jeesus Kristuse elulugu, mille kunstnik on pannud sünkrooni elektri arenguga planeedil.

"Siin võib näha kõige esimesi stseene piiblist, millele on omane ka valgus, et neid pilte on võimalik vaadata küünlavalgel. Näitusesaalis edasi liikudes avanevad teosed, mis on lõimitud elektriga – on näha, kuidas elekter võrgustub, tekivad elektroonika võimalused, elektroonika areng, ja tähtteoses näitusesaali keskel kulmineerub Jeesus Kristuse ülestõus, mida teiselt poolt vürtsitab superarvuti teke," selgitas kuraator Raul Oreškin.

Logovoi sõnul kõnetavad teda ikoonid kompositsiooni ja joonistuse lihtsuse poolest. Nii on kunstnik vorme veelgi lihtsustades andnud vene kiriku koolkonnast pärit ikoonidele kaasaegse võtme.

"Pärast seda kui ma hakkasin kompositsiooni kujutama põhielementideta, pühakute nägudeta, märkasin, et nende vahel on struktuur ja seos. See kujunes iseeneslikult välja nagu skeemid, mitte loodusmaal ja nii kujunes see iseeneslikult ikoonimaaliks," selgitas kunstnik.

Kuraatori sõnul on tehnoloogia ja selle arenguga üles kasvanud uuele põlvkonnale omane, et tehnoloogiaid ja inimesed on võrdsed ja sümbioosis, mitte vaenujalal. Sellisest lähenemisest tulenevalt ei ole üllatav, et kaasnevad ka uued nähtused loomingus.

"Daniil ei ole esimene, kes on käsitlenud transhumanismi. Masina ja kunsti sümbioosi on ka varasemalt kunstis olnud, aga Daniil on sellele olulise aspekti juurde lisanud, ta on toonud siia juurde religiooni mõõtme," lisas Oreškin.

Näitus on avatud 26. märtsini.