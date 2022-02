Fred Truusi "Rauduss" sümboliseerib viljakat mulda ja puhast toitu

Valve Pormeistri projekteeritud hoone galeriis paiknev kümne meetri pikkune ja tonni raskune teos kujutab stiliseeritud vihmaussi, mis nii sisult kui ka vormilt sobib hästi hoone funktsiooni ja arhitektuuriga, sümboliseerides mullaviljakust, paremat kasvukeskkonda taimedele ja puhast toitu inimestele. Õhtuti paistab valgustatud võimas skulptuur kätte ka hoonest mööda jalutavatele Saku elanikele.

Põllumajandus- ja toiduameti finants- ja haldusosakonna nõunikule Katrin Leemetile meenutas rauduss esimese hooga maaparandust. "Maaparandus toimetab ka natukene maa all, seal on vett, on truupe ehk et see on tegelikult selline suur ja torustikku meenutav, sealt saab paralleele tuua," rääkis ta. "See pole kunst, mis kusagil kaugel klaasi taga on, vaid töötajad saavad teda vaikselt silitamas ja katsumas käia."