Sting müüs oma muusikakataloogi Universalile

Stingi muusikakataloogi kuuluvad teiste hulgas sellised The Police'iga salvestatud hitid, nagu "Every Breath You Take" ja "Roxanne", sooloartistina on tema edukamate lugude hulgas aga näiteks "Fields Of Gold", vahendab BBC.

See ost on Universali viimase aja üks suuremaid tehinguid pärast Bob Dylani muusikakataloogi omandamist 2020. aastal ning osa viimase aja laiemast trendist, mille käigus on plaadifirmad ja investeerimisfirmad ostnud teiste hulgas õigused näiteks David Bowie', ansambli Fleetwood Mac ja Tina Turneri, aga ka Blondie', Taylor Swifti, David Guetta ja Shakira lugudele ja salvestistele.

Sting, kes on suurema osa oma karjäärist kuulunud Universali alla, märkis, et tema jaoks on ülioluline, et tema loomingul oleks kodu, kus seda väärtustatakse ja austatakse ning seda mitte ainult pikaajalistele fännidele mõeldes, vaid ka selleks, et tutvustada oma laule uuele publikule, muusikutele ja põlvkondadele.