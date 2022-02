Simm Valentin Kuigist: stsenaariumis oli iga komakoht ja sõna viimistletud

Nii Lokk kui ka Simm meenutasid, et Kuigiga said nad mõlemad tuttavaks enne seda, kui noored Moskvasse õppima suundusid. "Sellest hetkest peale oleme olnud väga head sõbrad," sõnas Simm.

Lisaks tõdes Lokk, et Tallinnfilmis töötades oli ta Kuigi filmide toimetaja ning on seetõttu läbi lugenud kõik mehe stsenaariumid. "Kui ta kirjutab, siis ta laseb vabaks ennast ja need kirjatükid sellepärast on jäänud mulle väga südamesse ja meelde," iseloomustas Lokk mehe loomingut.

Ka Simm lisas, et Kuigi stsenaariumid olid alati viimse detailini viimistletud ning kirjutatud suurepärases eesti keeles.

Lokk tõdes, et Kuigi mõju filmitegelastele on olnud enneolematult suur. "Ta on väga eetiline inimene, erakordselt eetiline inimene, kes mitte kuidagi ei salli ühtegi sellist patuhõngulist asja või kõrvalekandumist punasest joonest."