Piip ja Tuut teater toob lavale Mrožeki lühinäidendid täiskasvanutele

Eneseotsing ja -õigustus, endaks jäämine või vooluga kaasa ujumine - need ja paljud muud teemad rulluvad lahti veidi üle tunni kestvas teatriõhtus.

"Mulle tundub, et seal on neid kihte nii palju, ja mind see köitiski, kas ma suudan ja oskan neid kihte siin lahti harutada, ja kas publik ka need kihid kõik tajub," rääkis lavastaja Toomas Tross.

Peaosas astub üles näitleja Stefan Hein, kelle sõnul on lavastus huvitav ning mõjub kohati tšehhovlikult. Samuti on tema arvates tükis sees peent huumorit ning kerget absurdi.