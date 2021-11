Indrek Koff kujutleb end uues raamatus tüdrukuks, kes kujutleb end vanaemaks

Kirjanik Indrek Koff avaldas lasteraamatu "Kui ma oleksin vanaema", mis on mõtteline järg 2013. aastal ilmunud teosele "Kui ma oleksin vanaisa". Autori sõnul on tegemist ka raamatuga, mida võiksid anavanemad oma lastelastele ette lugeda.

Koffi arvates peakski lasteraamatuid tihti lugema koos täiskasvanutega, mis ühelt poolt aitab hoida põlvkondade sidet, kuid annab juurde ka isiklikku lähedust. Kuigi värske teos on mõtteline järg, siis esimese raamatu kirjutamise ajal tal seda plaani veel ei olnud.

"Need raamatud on õde ja vend, nagu pealkirjast on aru saada, "Kui ma oleksin vanaisa" sai inspiratsiooni sellest, et väikese poisina ma pidasin väga lugu oma vanaisast. Ta lahkus meie hulgast, kui ma olin 9-aastane, seega ei jõudnud temaga eriti kokku puutuda," rääkis Koff "Aktuaalsele kaamerale".

"Tähtsaks on ta jäänud tänapäevani, seega ma kirjutasin raamatu, kus väike poiss kujutleb seda, milline ta tahaks olla, kui tema oleks vanaisa. Nüüd tuli jätk," jätkas ta.

Koff mõtles pikka aega, kas julgeb võtta vastutuse ja kujutleda end väikeseks tüdrukuks, kes kujutleb, et tema on vanaema. "Aga lõppkokkuvõttes ma hakkasin mõtlema, et kõik väikesed tüdrukud on inimesed, kõik vanaemad on inimesed ja ma olen ka inimene, küllap ikkagi peab hakkama saama."

Raamatu esitlus toimub laupäeval, 4. detsembril kell 16 Piip ja Tuut Teatris, kus Kadri Lepp tähistab oma raamatu "Salasõnad" esimest sünnipäeva, Koff oma vanaemaraamatu sündimist ja üles astub Mari Jürjens.