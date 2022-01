Galerii. Aasta Rosina pälvis Indrek Koffi ja Elina Sildre "Kuhu lapsed said?"

Eesti Lastekirjanduse Keskus andis kolmapäeval üle Aasta Rosina auhinna kõige omanäolisemale möödunud aastal ilmunud lasteraamatule. Valiku tegi kõikidest keskuse töötajatest koosnev žürii, kellele jäi silma lasteraamat "Kuhu lapsed said?" Indrek Koffi värsside ja Elina Sildre piltidega.

"Kuhu lapsed said?" on lugulaul sellest, kuidas ühe linnakese lapsed väsisid täiskasvanute käskudest ja keeldudest ning üheskoos metsa elama läksid. Raamat annab humoorika ülevaate täiskasvanute ponnistustest, et lapsi linna tagasi meelitada.

Eriliselt magusaks teevad žürii hinnangul raamatu Indrek Koffi leidlikud värsid, milletaolisi lastekirjanduses järjest harvemini kohtab. Samuti pakuvad üllatusi Elina Sildre värvirõõmsad illustratsioonid, mille stiil eristub illustraatori senisest pildikeelest.

Lastekirjanduse keskuse kirjandusuurija Jaanika Palmi sõnul paistab Indrek Koffi värsslugu selle aasta lasteraamatumaastikul silma värske teema ja meisterliku teostuse poolest.

"Teos näitab ilmekalt, kui väga ja milleks on täiskasvanutel lapsi vaja. Viivad ju linnast lahkunud lapsed kaasa ka rõõmukilked ja ringisilkamise, keksumängud ja lehesahinad. Näidates, et mitte miski peale siira soovi ja ühise mängulusti ei too lapsi tagasi, rõhutab Koff elurõõmu, mängulisuse ja loovuse olulisust," märkis Palm.

"Tegemist on küll Koffi esimese lastele mõeldud luuleteosega, kuid värsked riimid ja vaimukas sisu annavad põhjust tõmmata paralleele omaaegsete värsslugude meistrite teostega," lisas ta.

Lastekirjanduse keskuse direktor Triin Soone leiab, et Indrek Koffi värssjutustus on hoogne ja rütmikas, sisult tänapäevane ja muhe.

"Samas kindlasti kergelt nostalgiline, tuletades meelde Ellen Niidu "Suurt maalritööd". Eriliseks teevad raamatu Elina Sildre pildid, mis annavad loole palju juurde, luues põnevaid karaktereid, situatsioone ja meeleolusid," sõnas Soone.

"Rosinaks teeb selle raamatu aga terviklikkus, kus kõik – lugu, pildid, kujundus, paber, tüpograafia ja raamatu formaat – on omavahel ideaalses kooskõlas," lisas ta.

Aasta Rosina auhinda antakse välja alates 2004. aastast eelnenud aasta jooksul ilmunud erilisele ja silmapaistvale eesti lasteraamatule, hinnates kas raamatut tervikuna või ainult kirjaniku- või kunstnikutööd. Auhinna võitjaid tunnustatakse Eesti lastekirjanduse keskuse tänupeol kilo rosinate, rahalise preemia ja tänukirjaga.

Möödunud aastal sai Aasta Rosina auhinna Juhani Püttsepa ja Gundega Muzikante raamat "On kuu kui kuldne laev" ja aasta enne seda Ilmar Tomuski ja Priit Pärna "Kõrvalised isikud".