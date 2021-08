Vene Teater avab uue hooaja lavastusega "Tarkpea"

"Pärast tarku palju, ette ei ühtegi..." on Ostrovski üks kõige kuulsamatest näidenditest. Lugu Jegor Glumiovist, kes otsustab teha karjääri pettuste ja valede abil, on erinevatel aegadel köitnud väga erinevaid lavastajaid – alates Sergei Einšteinist kuni Mark Zahharovini. Eesti Vene Teatris on seda lavastatud kahel korral. Esimene kord, aastal 1966, tõi selle lavale S. Tinkov ja aastal 1990 A. Suhatšov.

"Tarkpea" on noore kreeka lavastaja Georgi Kutlise (lõpetanud teatrilavastaja erialal GITIS-e D. Grõmovi ja E. Kamenkovitši kursuse) kaasaegne tõlgendus vene klassikateosest. 2019. aastal Vene Teatris toimunud režissööritöö laboratooriumil esitleti selle lavastuse eskiisi, mis tunnistati laboratooriumi parimaks tööks.

"Praegu on paljud inimesed depressioonis, me oleme nii kaua istunud nelja seina vahel, et sellest võib juba lausa hulluks minna. Mul endal on praegu suur vajadus millegi kergema järele, mis võimaldab vabastada selle aasta jooksul kogunenud seisva energia," rääkis Georgi Kutlis. "Minu jaoks oli väga oluline teha dünaamiline ja lõbus etendus. Muidugi peab olema algne idee, sisuline põhjendus ja aktuaalsus. Need on igas klassikalises komöödias olemas. Inimese soov olla edukas, igal ajal, on hästi mõistetav. Mulle tundub, et paljud tunnevad ennast ära kas Glumovis või teda ümbritsevates inimestes."

Lavaloo tegevus toimub maskeraadipeol, seetõttu omandab "maskeraadsus" lavastuse žanrimääratlusel mitte ainult metofoorse vaid ka otsese tähenduse, sest igal tegelasel on tema sisemist olemust väljendav mask. Lavastus balansseerib rütmiliselt realismi ja groteski piirimail, võludes kerguse ja meeletusega. "Tarkpea" tegelased on äratuntavad, naljakad ja igati kaasaegsed.

Lavastaja - Georgi Kutlis / Kunstnik - Juliana Laikova / Kostüümikunstnik - Hetag Tsabolov / Helilooja - Aleksandr Žedeljov / Koreograaf - Olga Privis

Osades: Aleksandr Žilenko, Tatjana Manevskaja, Dmitri Kosjakov, Natalja Dõmtšenko, Aleksandr Okunev, Sergei Furmanjuk, Anna Markova, Karin Lamson, Daniil Zandberg, Alexandr Domowoy

74. hooaja teised esietendused

Astudes absurditeatri suurte autorite jälgedes, toob Vene Teater 25. augustil välja veel ühe esietenduse – lavastuse "MROŽEK", mis põhineb poola tuntuima näitekirjaniku Slawomir Mrožeki kahel ühevaatuselisel näidendil. Lavaloo autorid on Viktor Marvin ja Dmitri Kosjakov, kes tõestavad taas, et parim ravim meeleheite vastu on – naer!

15. oktoobril jõuab Vene Teatri suures saalis lavale esietendus, mis põhineb vene kirjanduse ühel kõige loetavamal ja salapärasemal teosel – Mihhail Bulgakovi romaanil "Meister ja Margarita". Lavastajaks on Sergei Fedotov.

5. novembril aga püüab publiku tähelepanu suures saalis esietenduv situatsioonikomöödia teatri lavatagusest elust "Lavalised sekeldused", mille lavastab Priit Pedajas. Selles loos kuhjuvad naljakad ja ootamatud olukordadest, mis juhtuvad teatritrupiga, kes teeb uue lavastuse peaproove. Ettevalmistatava näidendi sündmused segunevad peategelaste endi eraeluga, nende kirgedega, armastusega, armukadedusega ja arusaamatustega.

