Ojasoo "72 päevast": üksteisel end mõjutada laskmine on selle lavastuse läbiv motiiv

Ligemale 150 aastat tagasi kihutas Ameerika ajakirjanik Nellie Bly 72 päevaga ümber maailma. Toonasest n-ö naisõiguslikust eksperimendist said inspiratsiooni Ene-Liis Semper ja Tiit Ojasoo, kes toovad 72 proovipäevaga välja samanimelise uuslavastuse. Laval on 11 noort naist.

"Lavastus on väga füüsiline, taktiilne, kehaline, tunnetuslik, see on ilmselgelt ka väga naiselik, sest laval on ainult tüdrukud, aga üksteisega kokku puutumine ja üksteisel end mõjutada laskmine on selle lavastuse läbiv motiiv," ütles Tiit Ojasoo.

"Jube palju seoseid tekib ja need seosed on mõnikord täiesti ettearvamatud. Hakkad kuskilt vaatama mingit eset ja äkki sealt rullub lahti mingi mälu või terve lugu ja samas see inimene kõikide erinevate assotsiatsioonide ja infovoogude küüsis on nii habras ja kaitsetu," sõnas Ene-Liis Semper. "Ja see kaitsetuse motiiv ja soov vastu pidada, soov midagi uskuda ja loota, see niikuinii on olnud alati meie jaoks oluline, ja siin ka, et eriti nende noorte ilusate inimeste perspektiivist mulle tundub see hästi õige," lisas ta.

Ojasoo loodab, et vaatajail tekib pärast etendust tunne, nagu nad oleks kuskil ära käinud, midagi näinud ja tundnud. "Mitte ainult sellisel mõttetasandil, vaid et oled ka kuidagi füüsiliselt natuke teistsugune pärast etendust," ütles lavastaja.

Lavastuse koreograaf on Jüri Nael ning kehadramaturg Giacomo Veronesi.