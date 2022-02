Semper ja Ojasoo toovad pausi järel lavale uuslavastuse "72 päeva"

Pika pausi järel on taas autorite ja lavastajatena jõudnud proovisaali Ene-Liis Semper ja Tiit Ojasoo. 20. veebruaril jõuab publiku ette nende lavastus "72 päeva" Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia black box'is. Lavastuse koreograaf on Jüri Nael ja kehadramaturg Giacomo Veronesi.

Sünopsis:

Aastal 1889 kihutab Ameerika ajakirjanik Nellie Bly ümber maailma näitamaks kõigile, et ta suudab olla kiirem kui Jules Verne'i välja mõeldud briti härrasmees Phileas Fogg ja tema 80-päevane ümbermaailmareis. Bly nõuab loorbereid ja need ta ka saab, plaanitud 75 päeva asemel kestab tema reis New Yorgist New Yorki rekordilised 72 päeva.

Lisaks reaalsele ruumis ja ajas kulgevale reisile on Bly'l ka sootuks keerulisem ülesanne -- lakkamatult kirjeldada oma lugejatele aurikuilluminaatorist ja rongiaknast nähtavat. Justkui peatselt leiutatav futuristlik maalikunst, on Bly teedrajav ajakirjanduslik eksperiment kui pisikesteks tükkideks pihustatud ja rütmiliselt pulseeriv skits üha kiirust koguvast ja väiksemaks jäävast maailmast, kus ka kirjutaja ise ei malda paigal püsida.

Laval on Liisa Saaremäel, Keithy Kuuspu, Kristiin Räägel (Tallinna Linnateater) ja EMTA lavakunstikooli 31. lennu üliõpilased Alice Siil, Astra Irene Susi, Emili Rohumaa, Hanna Brigita Jaanovits, Hele-Riin Palumaa, Kristin Prits, Kristina Preimann, Lauren Grinberg.

Lavastus on Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia doktorilavastus ja etendub loetud kordadel.