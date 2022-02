Klassikaraadio tähistab vabariigi aastapäeva nädalat eesti muusikaga

Argipäeviti kell 11 tutvustavad Klassikaraadio saatejuhid sarjas "Album" uusi heliplaate. Esmaspäeval on eetris viiuldaja Renaud Capuconi ja Lausanne'i kammerorkestri mullu plaadifirmalt Warner Classics ilmunud album Arvo Pärdi loominguga. Teisipäeval kõlavad eesti heliloojate vaimulikud laulud bariton Ott Indermitte ja kitarrist Paul Danieli albumil "Sinu aeg on mu käes". Kolmapäeval esitavad eesti saksofonimuusika kuldvarateoseid ning eesti heliloojate loomingut saksofonist Rene Laur ja pianist Joonatan Jürgenson. Vabariigi aastapäeval kell 11 saab kuulata Viljandi kitarrifestivali eriprojekti "Eesti loitsud", mille andis 2019. aastal välja Londoni plaadifirma Toccata. Reedel meenutatakse Klassikaraadios 50. hooaega tähistava ansambli Hortus Musicus klassikaplaati aastast 1983.



Piduliku nädala õhtud on Klassikaraadios pühendatud erilistele hetkedele kontserdisaalidest. Esmaspäeval kell 19 saab kuulata möödunud suve tippsündmust, Pärnu Muusikafestivali kontserti Eesti Festivaliorkestrilt koos maailmakuulsa Joshua Belliga. Teisipäeval on erakordne võimalust kuulata eesti lauljatari Tuuri Dede hiljutist kontserti koos Götborgi sümfooniaorkestri ja dirigent Barbara Hanniganiga. "Nyyd-muusika" toob kuulajateni klaveriduo Kadri-Ann Sumera ja Talvi Hunti kontserdi festivalilt Eesti Muusika Päevad. Kolmapäeval kell 19 kõlavad Heino Elleri kolm sümfooniat ERSO musitseerimisel, Tõnu Kaljuste juhatusel. Vabariigi aastapäeval kannab Klassikaraadio üle president Alar Karise aastapäevakõne ning piduliku kontserdi. Reede õhtul jõuab esmakordselt eesti kuulajateni Jüri Reinvere uue teose "Maria Anna, wach, im Nebenzimmer" ettekanne Berliini Filharmoonikute ja Andris Nelsonsiga.



Kultuurisaate "Delta" külalised on argipäeviti kell 13.05 eesti muusikud. Saade "Eesti interpreedid" toob kuulajateni Rahvusooper Estonia kauaaegse bassi Mati Palmi loomingulise portree ning saates "Eesti heliloojad" jagab oma mõtteid äsja aasta muusikuks valitud Jüri Reinvere.