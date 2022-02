Raamatukoguhoidjaid ehivad pidunädalal rahvarõivad

Tänavu on juba viies aasta, kui Eesti raamatukogude töötajad kannavad Eesti Vabariigi sünnipäevanädalal rahvarõivaid või rahvusvärvidest inspireeritud riietust. Idee võeti üle Leedust, kus see traditsioon on vanem.

Pärnu keskraamatukogu töötajad näevad sel nädalal välja eriliselt kenad. Põhjust piduriided kapist välja otsida oli mitu, sest on Eesti riigi sünnipäev ja tähistatakse ka raamatukogude aastat.

"Kui Leedu Vabariik sai 99, see siis pidi olema aastal 2017, et Leedu raamatukoguhoidjad sellel pidupäeval - nendel on 16. veebruar see tähtpäev - kandsid rahvariideid kõik. Ja mõtlesin, et miks siis Eesti raamatukoguhoidjad kehvemad on," ütles Pärnu keskraamatukogu turundusjuht Krista Visas.

Eesti Vabariik 100 raames tegid sama üleskutse Pärnu keskraamatukogu ja Eesti raamatukoguhoidjate ühing. Visas ütles, et lugejad märkavad seda ja see on väga tore.

"See tekitab täitsa elevust ja me saame komplimente, meid märgatakse. Ja inimestel kohe tekib ka huvi. Kuna me praegu oleme Pärnumaal ja Pärnus, siis minul näiteks ei ole Pärnu rahvariided, minul on Muhu rahvariided. Siis kohe küsitakse, et mis kandi riided, kust saadud, mismoodi tehtud. See on ka nagu siin oma kodukandi tutvustamine, meie ajaloo ja pärandi tutvustamine," rääkis Visas.

Ja tõepoolest, raamatukogu külastajatele ei jää raamatukoguhoidjate pidupäevane välimus märkamata.

"Esimese hooga tulid sisse ja vaatasid, et issand, mis pidu on. Et kõik nii ilusad. Lükkad ise ka selja sirgeks ja mõtled kadedusega, et kellelgi on rahvariided, tahaks ise ka. Aga noh, ikka on tore," sõnas raamatukogu külastaja Jaanika.

Pärnakate ideega on kaasa läinud paljud teised Eestimaa raamatukogud, kus lugejate ette astutakse sel nädalal omakandi rõivastes.

Üks selliseid paiku on Haapsalu raamatukogu, kus töötajad kannavad rahvarõivaseelikut või siis sini-must-valgetest rahvusvärvidest inspireeritud salli.

Haapsalu raamatukogu töötajad jäädvustasid sealse ettevõtmise täna fotodega ka sotsiaalmeedias.

Eestimaa teises otsas, Põlvamaal Põlgaste raamatukogus rõõmustasid lugejate silma Urvaste rahvariideid. Mõnikümmend kilomeetrit edasi Verioral säras raamatukoguhoidja Räpina seelikus.