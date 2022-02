Raamatukoguhoidjate ühing kuulutas välja aastapreemiate laureaadid

Ühingu teenetepreemia pälvis Katrin Niklus, kes ligi neljakümne Rapla keskraamatukogus töötatud aasta jooksul on aktiivselt ja edumeelselt arendanud raamatukogundust nii oma maakonnas kui ka ühingu liinis üleriigiliselt.

Aastapreemiaga tunnustatakse Lääne-Virumaa keskraamatukogu pearaamatukoguhoidjat Lea Lehtmetsa järjekindla raamatukoguhoidjate koolitusalase töö korraldamise eest nii Lääne-Virumaal kui ka ümberkaudsetes maakondades.

Parimat noort raamatukoguhoidjat Irina Möldret tunnustatakse silmapaistva panuse eest noortepärase lugemiskultuuri edendamisse ja erinevate noortele suunatud lugemisürituste korraldamise eest Tartu linnaraamatukogus. Ka aasta lasteraamatukoguhoidja Anu Amor-Narits töötab Tartu linnaraamatukogus.

Aasta maaraamatukoguhoidja Jaana Toss juhib ja koordineerib Ida-Virumaa Alutaguse valla kaheksa raamatukogu tööd. Lugemise edendamiseks käivitati raamatute veebitutvustuste sari "Raamatute kirju maailm", kus valla raamatukogutöötajad ja -lugejad tutvustavad ning loevad ette katkendeid oma lemmikraamatutest.

Aasta kooliraamatukoguhoidja Ingrid Kustavus on Viljandi kesklinna kooli raamatukoguhoidja 1.-4. klasside raamatukogus.

Aasta tegu linnaraamatukogus läks jagamisele Tallinna keskraamatukogu tööriistalaenutuse ning Tartu linnaraamatukogu kirjanduslikke jalutuskäikude vahel.

Aasta tegu erialaraamatukogus on Tallinna tervishoiu kõrgkooli raamatukogu uued väljakutsed ja suunad, toetamaks õppetööd kõrgkoolis ning üleminek RFID-süsteemile.

Bibliograafia auhinnaga pärjati väljaanne "Ankruketi lõpp on bibliograafia algus", kuhu on koostajad Jaan Malini ja Aino Tamjärv koondanud kogu Ilmar Laabani kirjutatud või tema kohta käiva trükis ilmunud materjali.

Raamatukogude Sõber on Poola Suursaatkonna avaliku ja kultuuridiplomaatia spetsialist Slawomira Borowska-Peterson, kes on aastaid korraldanud ja vahendanud Eesti raamatukogudesse lugematul hulgal raamatuesitlusi ja näitusi. Raamatukogusõbra tiitliga tunnustatakse inimest või organisatsiooni, kes on aidanud kaasa raamatukogude hea maine kujundamisele, lugemiskultuuri väärtustamisele ja sidususele kogukonnaga.

Ajakirjandusauhinnaga tunnustatakse ajakirjanikku, kes on märkimisväärselt kajastanud raamatukogude olukorda avalikkusele. Möödunud aasta töö eest pälvis tunnustuse Klassikaraadio vastutav toimetaja Lisete Velt, kes külastas suvesarjas "Raamatuhoidja" Eesti väikelinnade ja külade raamatukogusid ning tutvustas erilisi raamatukogusid ja nende hoidjaid.

"Eesti raamatukoguhoidjad on südamega töötavad nutikad inimesed, kes tihtipeale ei pea enda esiletõstmist oluliseks, iga päev töötatakse pühendumusega, eesmärgiks pakkuda lugejaile parimat. Peame oluliseks neid inimesi ja nende tööd esile tõsta ning väärtustada. 2022. aastal tähistatav raamatukogude aasta on suureks toeks raamatukoguhoidjatele edasi püüdlemiseks, ka riik märkab meie tegemisi ja peab neid oluliseks," rõhutas ERÜ juht Tuuliki Tõiste.

Eesti raamatukoguhoidjate ühing tähistab sel aastal oma 99. tegutsemisaastat, raamatukoguhoidjaid on tunnustatud järjepidevalt alates 1990. aastast.