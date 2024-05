Tuuliki Tõiste: raamatukogud kestliku tuleviku teenistuses

Euroopa miljoneid raamatukogusid esindavad raamatukoguühingud on koostanud manifesti "Libraries for a sustainable future". Manifestis kutsutakse Euroopa Parlamenti kandideerijaid üles märkama Euroopa raamatukogude tööd ja rolli kestliku tuleviku loomisel ja toetamisel. Raamatukogude jaoks on olulised Euroopa Liidu poliitika prioriteedid nagu rohepööre, digipööre, demokraatia edendamine ning raamatukogud saavad nende eesmärkideni jõudmisel kaasa töötada.

Euroopa Parlamendi valimiste ajal on paslik kandidaatidele ja meie kõigi tuleviku kujundajatele meelde tuletada raamatukogude rolli, võimalusi ja vajadusi kestliku, kaasava ühiskonna arengule kaasa aitajatena.

Manifest tuletab meelde, miks raamatukogudes tehtav töö on oluline, tõestab, et raamatukogudele tuge pakkudes toetatakse kõigi inimeste elu edendamist ning kirjeldab, milliseid vahendeid on vaja, et missiooni täita.

Raamatukogud tagavad võrdse juurdepääsu kõigile

Raamatukogud tagavad ligipääsu informatsioonile ja teadmistele, on inspireerivad keskkonnad, pakkudes ruumi kultuuris osalemiseks ja hariduse omandamisel, seeläbi tagades õiglase Euroopa kõigile inimestele.

Raamatukogud toetavad inimeste põhiõigust osaleda kogukonna kultuurielus, on partneriks hariduse omandamisel elukestvatele õppijaile ning üldhariduskoolidele õppetegevuses. Raamatukogud koolitavad kõiki ühiskonna liikmeid digi- ja meediakirjaoskajateks.

Euroopa Kultuurivaldkonna töökavas sisaldub raamatukogude roll nimetatud teenuste pakkujana.

Kõigile võrdsete võimaluste tagamiseks peab Euroopa Liit ka raamatukogusid toetama näiteks pakkudes võimalust taotleda toetust Euroopa hariduse ja kultuuri projektidest, toetades üle-euroopalist raamatukogutöötajate koolitust ning tugevdades raamatukogude füüsilist ja digitaristut.

Raamatukogud on elujõulise demokraatia aluseks

Raamatukogude roll sillaehitajatena võimestab kodanikuühiskonda, mis on aluseks demokraatliku, sotsiaalselt ja digitaalselt kaasatud Euroopa loomisel. Riigid võiksid raamatukogusid rakendada kogukonna kaasamise strateegiate elluviijatena, sest raamatukogu on elaniku lühim tee riigini. Raamatukogud usaldusväärsele infole juurdepääsu võimaldajatena, aitavad kaasa informeeritud otsuste tegemisele, teadlikumad kodanikud teevad teadlikumaid otsuseid, ja nii kasvab demokraatlikum Euroopa.

Nimetatud potentsiaali rakendamiseks on oluline algatada projektikonkursse eesmärgiga toetada raamatukogude tegevust kogukonna kaasamisel ja teadmistele juurdepääsu tagamisel, et innovatsioon kasvaks ning mõistetaks ja arutletaks üheskoos poliitiliste otsuste üle. Raamatukogude tegeliku mõju mõistmiseks on vajalik algatada üleriiklikke ja üle-euroopalisi uuringuid raamatukogude rolli hindamiseks inimeste igapäevaelu osana.

Raamatukogud on avatud teaduse ja kaasava innovatsiooni selgroog

Euroopa on avatud teaduse praktikate kasutamise ja arendamise liider ja jätkab suurepärase teaduse tegemiseks vajalike regulatsioonide loomist. Ka raamatukogud saavad kaasa lüüa teaduse lähendamisel ühiskonnale, algatades ja olles vahendaja kodanikuteaduse projektide juures.

Raamatukoguühingud kutsuvad üles kindlustama avatud teaduse praktikate põhimõtete järgimist teadustöös, pidama teadustulemusi otsuste langetamisel primaarseks ning tagama, et regulatsioonid ei takista arengut. Raamatukogudel on suur potentsiaal kodanikuteaduse keskustena toetada ühiskonnas teadmistepõhiste otsuste tegemist, kaasata vabatahtlikke ning seeläbi edendada demokraatia arengut.

Raamatukogud on Euroopa mälu kaitsjad

Raamatukogud on kultuuripärandi- ja mäluasutused, kuid tihti jäetakse pärandist rääkides kirjavara ja dokumentide, milles sisaldub meie ajalugu ja identiteet, potentsiaal ja roll tähelepanuta. On kriitiline tagada e-juurdepääs mitmekesisele euroopa kultuuripärandile kõigile eurooplastele meie mälu säilitamiseks ja uute ideede loomiseks.

Kultuuripärand sünnib iga päev, seepärast on oluline tagada raamatukogudele võimalus pakkuda juurdepääse kaasaegsetele e-raamatutele ja teistele e-ressurssidele, sest digilõhe ja informeerimatus kasvatab ühiskonnas ebavõrdsust.

Raamatukoguvõrgustik on globaalse arengu toetaja

Raamatukoguvõrgustiku rakendamine ülemaailmses koostöös aitab levitada Euroopa Liidu ideid ja oskusteavet globaalselt, nt aidata järele riigid, mis pole veel digiajastuga kohanenud. Raamatukogud on üleilmses koostöös valmis töötama kui infotaristu ning levitama Euroopa raamatukogunduse parimaid praktikaid eesmärgiga tagada kõigile inimestele juurdepääs infole.

Eesti raamatukogud on kõigile avatud, demokraatlikud kogukonnakeskused, kus igal ühel on õigus ja võimalus õppida, töötada, suhelda, kultuuri nautida ning ise sündmusi korraldada ning arutelusid käivitada.

Murekohaks on raamatukoguhoidjate ülimadal töötasu, mis saab takistuseks järgmise põlvkonna töötajate jõudmisel raamatukogudesse. Missioonitunne on töötajatel tugev, kuid sellega peret ei toida; madal sissetulek vähendab nt kultuurielus kaasa löömise võimalusi ja tekitab lõhet ühiskonnagruppide vahel.

Demokraatia suurim vaenlane on ebavõrdsus ja teadmatus ühiskonnas. Selle ebavõrdsuse tasandamisel saavad hästi toetatud raamatukogud palju kaasa aidata. Kutsume üles raamatukogude potentsiaali märkama ja rakendama. Selgi suvel kutsuvad Eesti raamatukogud osalema suvisel külastusmängul "Avasta Eesti raamatukogusid".