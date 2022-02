Ilmus Juri Lotmani ja Juri Tsivjani filmikunsti tutvustava teose eestindus

Lotmani ja Tsivjani teost "Dialoogi ekraaniga" võib võtta kui filmikeele aabitsat. Nagu iga aabits sisaldab tähestiku põhitõdede tutvustust ja lugemisvara, on ka selles raamatus olemas filmikeele tähestiku elemendid ja lood filmikunsti ajaloost. Nüüdseks juba klassikaks kujunenud teos on läbinud kaasautor Juri Tsivjani käe all värskenduskuuri ning ilmub eesti keeles esimest korda.

"Sisenete kinosaali, tuled kustuvad ja teie ette ilmub vestluskaaslane, kes näitlejate ja diktori häälte ning valgel linal vilkuvate varjude mänguga püüab teile teada anda millestki, mida ta oluliseks peab, ja ühtlasi veenda teid, et selle teada saamine on ka teie jaoks hädavajalik," kirjutavad Lotman ja Tsivjan raamatu sissejuhatuses. Raamat ongi mõeldud alustamiseks neile, kes tahavad kõnelda ekraaniga ja mõista tema keelt.

Režissöör Veiko Õunpuu on raamatu kohta öelnud, et kuigi "Dialoog ekraaniga" tutvustab pealtnäha justkui kino aabitsatõdesid, annab see koherentse ja süstemaatilise pildi nii filmikunsti sünnist, eripärast kui ka põiminguist teiste kaunite kunstidega. "See otsib filmikunsti juuri kirjanduses ja poeesias, paljastades ka tema varjatud taotlusi, ning teeb seda kõike arusaadavas, selges keeles ja vaimuka kergusega."

Raamatu "Dialoog ekraaniga" eestinduse esitlus toimub koos kaasautor Juri Tsivjani ja tõlkija Elen Lotmaniga Juri Lotmani 100. sünniaastapäevale pühendatud rahvusvahelise kongressi "Juri Lotmani semiosfäär" raames. Esitlus toimub 25. veebruaril algusega kell 17.00 Tallinna Ülikooli ruumis A002/Maximum. Üritus toimub inglise keeles.

"Dialoogi ekraaniga" on vene keelest tõlkinud Elen Lotman. Raamat ilmub Tallinna Ülikooli kirjastuse sarjas "Bibliotheca Mediorum et Communicationis".