Suri ansambli Procol Harum laulja Gary Brooker

1945. aasta 29. mail Londonis sündinud Brooker suri laupäeval oma kodus pärast võitlust vähiga, vahendab BBC.

Brooker tegutses Procol Harumi solistina kogu bändi 55-aastase karjääri jooksul ja oli ka nende kõige kuulsama loo, 1967. aastal ilmunud "A Whiter Shade of Pale'i" kaasautor.

Bändiliikmed märkisid oma avalduses, et Brooker paistis silma oma individuaalsuse, põhimõttekindluse ja teinekord ka kangekaelse ekstsentrilisuse poolest. "Tema salvavalt terav meel ja janu naeruväärse järele tegid temast hindamatu lugudejutustaja."

Brooker tuuritas karjääri jooksul nii Eric Claptoni kui Ringo Starriga ning musitseeris teiste hulgas nii Paul McCartney, Bill Wymani, George Harrisoni kui ka ansambliga Alan Parsons Project.

1996. aastal astus ta Madonna kõrval üles Alan Parkeri lavastatud filmis "Evita", kus kehastas Argentina välisminister Juan Atilio Bramugliat.

Brooker moodustas ansambli Procol Harum 1966. aastal, nende hittlugu "A Whiter Shade of Pale" ilmus järgmisel aastal. 2017. aastal tunnistas ta intervjuus, et nad teadsid kohe alguses, et tegemist on erilise looga.

"Millal iganes ma seda kellelegi mängisin, istusin lihtsalt klaveri taha ja kõik arvasid kohe, et see kõlab nagu hitt. Nii et me uskusime siiralt, et sellest tuleb hitt juba enne, kui olime selle salvestanud."

"A Whiter Shade of Pale" on läbi aegade üks edukamaid singleid ja on üle maailma müünud enam kui 10 miljonit ühikut. Bänd tunnistas oma avalduses Brookeri surma kohta, et sellegipoolest ei üritanud nad kunagi selle kõla taasluua, vaid otsustasid minna rahutumat ja progressiivsemat rada.

Bänd läks lahku 1977. aastal pärast arvukaid koosseisulisi muutusi. Brooker alustas pärast seda soolokarjääri ja tuuritas 1980. aastatel Eric Claptoni live-bändiga, kuid tõi Procol Harumi 1991. aasta albumi "The Prodigal Stranger" salvestamiseks taas kokku. Bänd andis oma viimase kontserdi 2019. aastal Šveitsis.